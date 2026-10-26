Marine Le Pen nis fushatën presidenciale në Francë, premton rikthimin e rendit dhe sovranitetit kombëtar: Tolerancë zero për krimin
Marine Le Pen ka nisur fushatën për zgjedhjet presidenciale të vitit 2027 në Francë, duke premtuar rikthimin e rendit, forcimin e sigurisë dhe rivendosjen e sovranitetit kombëtar. Udhëheqësja e së djathtës nacionaliste ka paraqitur një program që përfshin masa të ashpra kundër emigracionit të paligjshëm, luftën ndaj kriminalitetit dhe ndryshime në politikat ekonomike.
Në një periudhë tensionesh sociale dhe ekonomike në Francë, Le Pen zgjodhi Orléans-in për të mbajtur fjalimin e saj të parë të fushatës, një qytet i lidhur historikisht me figurën e Zhan D’Arkës, e cila ka një rëndësi të veçantë simbolike për nacionalistët francezë.
Duke kritikuar klasën tradicionale politike, ajo deklaroi se Franca ndodhet përpara një ndryshimi të madh.
“Nuk po jetojmë në fundin e botës, por në fundin e një bote, botës së tyre”, u shpreh Le Pen.
Sipas sondazhit të cituar në raportimet mediatike, Le Pen gëzon mbështetjen e 32 deri në 33.5 për qind të votuesve, ndërsa politikani i së majtës Jean-Luc Mélenchon renditet me rreth 17 për qind. Këto shifra pasqyrojnë preferencat e matura në sondazh dhe jo rezultatin e zgjedhjeve.
Në programin e saj politik, Le Pen ka paralajmëruar se, në rast fitoreje, synon të formojë një qeveri të “unitetit kombëtar”, me presidentin e Tubimit Kombëtar (RN), Jordan Bardella, në postin e kryeministrit.
Bardella është rizgjedhur në krye të partisë, ndërsa fjalimi i tij gjatë kongresit u ndërpre nga aktivistë të një sindikate studentore hebraike, të cilët e akuzuan për deklarata të mëparshme antisemite. Bardella i ka mohuar këto akuza.
Një tjetër pikë e rëndësishme e programit të Le Pen është ndryshimi i Kushtetutës franceze për të përfshirë parimin e përparësisë kombëtare, një propozim që lidhet me politikat e saj për shtetësinë, emigracionin dhe përfitimet publike.
Në fushën e sigurisë, ajo premton tolerancë zero ndaj kriminalitetit, rikthimin e kontrolleve kufitare, dëbimin e shtetasve të huaj që kryejnë vepra penale dhe masa më të ashpra kundër rrjeteve të trafikut të drogës.
Ndërkohë, në politikën e jashtme, Le Pen ka deklaruar se synon ta mbajë Francën larg përfshirjes në konflikte të huaja, duke e paraqitur vendin si një “komb paqeje”.
Sa i përket ekonomisë, programi i saj përfshin disiplinë fiskale, lehtësime tatimore për bizneset, reduktim të burokracisë, mbështetje për industrinë vendase dhe zhvillimin e inteligjencës artificiale.
Le Pen ka kundërshtuar gjithashtu rritjen e mëtejshme të moshës së daljes në pension.
Në marrëdhëniet me Bashkimin Europian, ajo nuk ka kërkuar largimin e Francës nga blloku, por ka theksuar nevojën për kufizimin e kompetencave të Brukselit dhe forcimin e kontrollit kombëtar mbi kufijtë dhe legjislacionin.
Megjithatë, kandidatura e saj mbetet e lidhur me zhvillimet gjyqësore, për shkak të çështjes së përvetësimit të fondeve të Parlamentit Europian. Statusi përfundimtar i së drejtës së saj për të kandiduar varet nga vendimet përkatëse gjyqësore.
Zgjedhjet presidenciale franceze të vitit 2027 pritet të zhvillohen në dy raunde, ndërsa gara politike po përqendrohet gjithnjë e më shumë te siguria, emigracioni, ekonomia dhe e ardhmja e marrëdhënieve të Francës me Bashkimin Europian.
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