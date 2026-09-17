Mariska Hargitay paralajmëron një cameo të Jalen Brunson në ‘Law & Order’ para sezonit të Knicks
Aktorja e serialit Law & Order: Special Victims Unit, Mariska Hargitay, ka lënë të kuptohet se ylli i New York Knicks, Jalen Brunson, mund të shfaqet në një cameo. Ajo publikoi në Instagram një fotografi ku shfaqej së bashku me Brunson dhe anëtarë të stafit në setin e serialit, çka ngjalli spekulime për një paraqitje të shkurtër të lojtarit në emision.
Siç raporton Bleacher Report, Hargitay publikoi foton dhe më herët, në emisionin Jimmy Kimmel Live!, kishte lënë të nënkuptohej mundësia e një paraqitjeje të Brunson në serial. Pas fitimit të trofeut Larry O’Brien, vetë Brunson deklaroi se dëshironte të “provonte të shkonte në SVU”, një shprehje që ka ushqyer pritshmëritë për cameo-n e tij.
Brunson ishte pjesë thelbësore e rrugëtimit të Knicks drejt titullit të 2026: ai fitoi çmimin MVP të finales së Konferencës Lindore dhe më pas atë të finales së NBA. Në play-off ai arriti mesatare prej 28.4 pikësh, 6.1 asistimesh, 3.2 kërcimesh dhe 1.2 vjedhjesh për ndeshje, me përqindje gjuajtjeje 46.5% nga fusha dhe 36.3% nga trepikëshi. Në serinë finale ai shënoi mesatarisht 32.6 pikë për ndeshje, me ndarje gjuajtjesh 42.1/38.9/86.0.
Knicks po përgatiten për sezonin 2026-27 si kampionë në detyrë dhe do të nisin sezonin më 20 tetor kundër Philadelphia 76ers. Sipas Bleacher Report, postimi i Hargitay ka rritur spekulimet rreth një paraqitjeje të Brunson në Law & Order: SVU, por nuk ka ende një konfirmim zyrtar për datën ose natyrën e cameo-së.
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