☀️
Tiranë 19°C · Kthjellët 16 Shtator 2026
S&P 500 7,552 ▼0.45%
DOW 51,462 ▼1.21%
NASDAQ 25,978 ▼0.01%
NAFTA 102.13 ▼3.5%
ARI 4,305 ▼0.65%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
₿ CRYPTO
BTC $76,139 ▲ +0.61% ETH $2,409 ▲ +0.4% XRP $1.3036 ▲ +2.56% SOL $98.4700 ▲ +1.78%
S&P 500 7,552 ▼0.45 % DOW 51,462 ▼1.21 % NASDAQ 25,978 ▼0.01 % NAFTA 102.13 ▼3.5 % ARI 4,305 ▼0.65 % S&P 500 7,552 ▼0.45 % DOW 51,462 ▼1.21 % NASDAQ 25,978 ▼0.01 % NAFTA 102.13 ▼3.5 % ARI 4,305 ▼0.65 %
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
16 Sht 2026
Breaking
Milatović pas bisedës me Kallas: Lavdërimi i kriminelëve të luftës nuk është pjesë e vlerave evropiane; objektivi — Mali i Zi anëtari i 28-të i BE-së në 2028 Braçe publikon pamje nga lufta në Kosovë: Vendim i turpshëm, historinë e UÇK-së nuk e ndryshon dot asnjë gjykatë! Ibrahimović në takimin me guvernatoren e Mejnit: SHBA-të, partneri dhe aleati më i rëndësishëm strategjik i Malit të Zi FOKUS – Rriten tensionet Turqi-Greqi, Ankaraja zhvendos një brigadë me 2000 komando përballë Samosit Somalia dënon “sulmin e tentuar” me dron të Huthi-t ndaj Mekës
Menu
NBA

Kevin Durant shfaqet shkurt në filmin e shkurtër të Drake ‘FOMO’ dhe tregon varësen OVO

· 2 min lexim

Gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë ku prezantoi muzikë të pabotuar, Drake e ftoi Kevin Durant për një shfaqje të shkurtër në projektin e tij të titulluar “FOMO”; ylli i Houston Rockets u shfaq për të treguar një varëse me stemën OVO.

Sipas Bleacher Report, në livestream Drake debutoi nëntë këngë të papublikuara dhe shfaqja përfshinte pjesëmarrje të ndryshme të profilit publik, përfshirë nënën e tij dhe vetë Durantin.

Miqësia e tyre daton të paktën që nga viti 2012, kur Durant e falënderoi publikisht Drake pas ndeshjes All-Star, në të cilën u emërua MVP pas një paraqitjeje me 36 pikë. Drake ka përmendur Durant edhe në vargjet e tij, si në këngën “Weston Road Flows” nga albumi Views.

Marrëdhënia mes tyre ka pasur edhe momente të tensionuara: ata shkëmbyen fjalë pas Ndeshjes 2 të finales së NBA-së në 2019, kur Durant luante për Golden State Warriors kundër Toronto Raptors. Konflikti ishte i shkurtër, dhe Durant u shfaq më vonë në videoklipin e Drake për këngën “Laugh Now Cry Later”, i publikuar në gusht 2020.

Shfaqja e shkurtër e Durantit në projektin “FOMO” rikthen vëmendjen te lidhja e gjatë mes sportistit dhe reperit, dhe Siç raporton Bleacher Report, momenti nënvizon mënyrën si kulturat e sportit e muzikës shpesh ndërthuren në projekte të tilla.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu