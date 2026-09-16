Kevin Durant shfaqet shkurt në filmin e shkurtër të Drake ‘FOMO’ dhe tregon varësen OVO
Gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë ku prezantoi muzikë të pabotuar, Drake e ftoi Kevin Durant për një shfaqje të shkurtër në projektin e tij të titulluar “FOMO”; ylli i Houston Rockets u shfaq për të treguar një varëse me stemën OVO.
Sipas Bleacher Report, në livestream Drake debutoi nëntë këngë të papublikuara dhe shfaqja përfshinte pjesëmarrje të ndryshme të profilit publik, përfshirë nënën e tij dhe vetë Durantin.
Miqësia e tyre daton të paktën që nga viti 2012, kur Durant e falënderoi publikisht Drake pas ndeshjes All-Star, në të cilën u emërua MVP pas një paraqitjeje me 36 pikë. Drake ka përmendur Durant edhe në vargjet e tij, si në këngën “Weston Road Flows” nga albumi Views.
Marrëdhënia mes tyre ka pasur edhe momente të tensionuara: ata shkëmbyen fjalë pas Ndeshjes 2 të finales së NBA-së në 2019, kur Durant luante për Golden State Warriors kundër Toronto Raptors. Konflikti ishte i shkurtër, dhe Durant u shfaq më vonë në videoklipin e Drake për këngën “Laugh Now Cry Later”, i publikuar në gusht 2020.
Shfaqja e shkurtër e Durantit në projektin “FOMO” rikthen vëmendjen te lidhja e gjatë mes sportistit dhe reperit, dhe Siç raporton Bleacher Report, momenti nënvizon mënyrën si kulturat e sportit e muzikës shpesh ndërthuren në projekte të tilla.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.