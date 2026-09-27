Marsh proteste në Shkup në mbështetje të Thaçit dhe udhëheqësve të dënuar të UÇK-së: “Liri” dhe “Drejtësi” para monumentit të Skënderbeut
Tubimi u mbajt te monumenti "Skënderbeu" në Shkup; mes të pranishmëve edhe Ali Ahmeti dhe Ziadin Sela.
Një marsh proteste u mbajt sot pasdite në Shkup në mbështetje të ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, dhe tre udhëheqësve të tjerë të ish-UÇK-së — Jakup Krasniqi, Rexhep Selimi dhe Kadri Veseli — të dënuar për krime lufte nga Dhomat e Specializuara në Hagë, siç njofton Fokus.
Tubimi nisi në orën 14:00 te monumenti “Skënderbeu”, ku qytetarët mbanin pankarta ku shkruhej “Liri” dhe “Drejtësi”, sipas raportimit të Fokus-it për protestën në përkrahje të drejtuesve të dënuar të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Mes të pranishmëve ishin edhe kreu i BDI-së, Ali Ahmeti, dhe kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela. Këshilli organizativ kishte ftuar në marsh familjet e të rënëve, veteranët dhe invalidët e luftës, ish-të burgosurit dhe personat e persekutuar politikisht, si dhe përfaqësues të sektorit fetar, akademik dhe qytetar.
Protesta vjen pak ditë pas vendimit të gjykatës në Hagë: më 16 shtator, Thaçi dhe Krasniqi u dënuan me nga 25 vjet burg, Veseli me 18 vjet dhe Selimi me 13 vjet. Gjykata i shpalli fajtorë për disa krime lufte, por i liroi nga akuzat për krime kundër njerëzimit. Vendimi është i shkallës së parë dhe mund të apelohet.
Marshi u zhvillua pa incidente, ndërsa organizatorët theksuan se synimi ishte shprehja e solidaritetit me udhëheqësit e dënuar dhe kërkesa për një proces gjyqësor të drejtë.
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