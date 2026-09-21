Masa “detyrim paraqitjeje”, Berisha paraqitet në SPAK pas kthimit nga SHBA
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha është paraqitur në SPAK për masën e sigurisë “detyrim paraqitje”, si e hëna e trete e muajit shtator.
Kjo është paraqitja e parë e tij pas kthimit nga vizita në SHBA. Berisha ka përshëndetur edhe mbështetësit e tij të mbledhur jashtë godinës së SPAK-ut.
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