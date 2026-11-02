Mbi 1 mijë gazetarë të vrarë në 14 vjet, bota shënon ditën kundër pandëshkueshmërisë së krimeve
Sot shënohet Dita Ndërkombëtare për t’i dhënë fund pandëshkueshmërisë së krimeve kundër gazetarëve, e cila u shpall nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara përmes Rezolutë së Asamblesë së Përgjithshme A/RES/ 68/163, në vitin 2013.
Në 14 vjetët e kaluara më shumë se 1.000 gazetarë janë vrarë për raportimin e lajmeve dhe sjelljen e informacionit në publik. Në nëntë nga dhjetë raste vrasësit kalojnë të pandëshkuar.
Mosndëshkimi çon në më shumë vrasje dhe shpesh është simptomë e përkeqësimit të konfliktit dhe prishjes së ligjit dhe sistemeve gjyqësore.
UNESCO është e shqetësuar se pa ndëshkueshmëria dëmton shoqëritë e tëra duke mbuluar abuzime serioze të të drejtave të njeriut, korrupsionin dhe krimin.
Rezoluta e OKB-së u kërkoi shteteve anëtare të zbatojnë masa të caktuara që kundërshtojnë kulturën aktuale të pandëshkueshmërisë. Kjo rezolutë dënon të gjitha sulmet dhe dhunën ndaj gazetarëve dhe punonjësve të mediave.
Ajo gjithashtu nxit shtetet anëtare të bëjnë çmos për të parandaluar dhunën kundër gazetarëve dhe punonjësve të mediave, për të siguruar përgjegjshmëri, për të sjellë para drejtuesve autorët e krimeve kundër gazetarëve dhe punonjësve të mediave dhe të sigurojnë që viktimat të kenë qasje në mjete të përshtatshme juridike.
Dita Ndërkombëtare për t’i dhënë fund mosndëshkimit të krimeve kundër gazetarëve u zgjodh si datë në përkujtim të vrasjes së dy gazetarëve francezë në Mali, më 2 nëntor 2013.
Ngjarja kryesore për të festuar Ditën Ndërkombëtare 2021 për t’i dhënë fund pandëshkueshmërisë për krimet kundër gazetarëve do të jetë një tryezë e rrumbullakët e nivelit të lartë të formatit hibrid, organizuar nga Ossigeno per l’informazione dhe mbështetur nga UNESCO, më 3 nëntor 2021 në Sirakuza të Italisë.
Ngjarja do të ofrojë një platformë për dialog mes prokurorëve dhe gazetarëve mbi masat parandaluese dhe mbrojtëse për të adresuar sigurinë e gazetarëve dhe do të nxjerrë në pah rolin instrumental të shërbimeve të prokurorisë në hetimin dhe ndjekjen penale jo vetëm të vrasjeve, por edhe të kërcënimeve për dhunë ndaj gazetarëve./kp/
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