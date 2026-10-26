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Mali i Zi

Mbrojtja e Aco Gjukanoviqit kërkon transmetim të drejtpërdrejtë të gjyqit në Nikshiq

Avokati Slobodan Stasheviq i ka kërkuar Gjykatës Supreme të lejojë transmetimin mediatik të të gjitha seancave të gjyqit për armëmbajtje pa leje, duke thënë se klienti i tij nuk ka asgjë për të fshehur.

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Aco Gjukanoviq. Foto: Risto Bozhoviq

Mbrojtja e Aco Gjukanoviqit i ka kërkuar Gjykatës Supreme të Malit të Zi të lejojë transmetimin e drejtpërdrejtë mediatik të të gjitha seancave të gjyqit që po zhvillohet ndaj tij para Gjykatës Themelore në Nikshiq për armëmbajtje pa leje, siç njofton Vijesti.

Avokati Slobodan Stasheviq, në deklaratën e përcjellë mediave, ka thënë se transmetimi nuk do t’i kushtonte asgjë shtetit dhe se gjatë tij do të mbroheshin pjesëmarrësit në procedurë dhe të dhënat e mbrojtura me ligj. Sipas raportimit të Vijesti, mbrojtja vlerëson se çështja që nga fillimi është komentuar në hapësirën politike dhe mediatike në një mënyrë që krijon përshtypjen e fajësisë përpara se faktet t’i vërtetojë gjykata.

Qëllimi, sipas avokatit, është që publiku ta ndjekë gjyqin drejtpërdrejt, t’i dëgjojë argumentet e të dyja palëve dhe përgjigjet e të akuzuarit pa ndërmjetës e pa interpretime, dhe vetë të gjykojë nëse procedura është e ligjshme dhe nëse respektohet prezumimi i pafajësisë. Stasheviq ka shtuar se klienti i tij nuk ka asgjë për të fshehur dhe dëshiron që mbrojtja e tij të dëgjohet drejtpërdrejt dhe e plotë.

Kërkesa i referohet të drejtës për gjykim publik sipas nenit 32 të Kushtetutës së Malit të Zi dhe nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Sipas mbrojtjes, një transparencë e tillë do t’i mbronte të drejtat e Gjukanoviqit dhe mund ta rrisë besimin e publikut te gjyqësori.

Gjykata Supreme ende nuk ka marrë vendim për kërkesën. Gjykimi ndaj Gjukanoviqit në Nikshiq ishte shtyrë më herët këtë muaj, me seancën e re të caktuar më 6 nëntor.

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