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26 Tet 2026
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Mali i Zi

Zjarr në një apartament në Sveti Stefan, dëme të konsiderueshme materiale

Tre ekipe të zjarrfikësve të Budvës shuan flakët që shpërthyen rreth mesditës në një banesë në Sveti Stefan; kreu i shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit tha se u shkaktuan dëme të konsiderueshme.

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Zjarrfikësit e Budvës brenda apartamentit të djegur në Sveti Stefan. Foto: arkiv privat

Një apartament në një ndërtesë banimi në Sveti Stefan u përfshi nga zjarri rreth mesditës së sotme, siç njofton Vijesti, dhe flakët u shuan nga zjarrfikësit e Budvës.

Dragan Bozhoviq, shefi i Shërbimit të Mbrojtjes dhe Shpëtimit të Komunës së Budvës, i tha Vijesti se tre ekipe zjarrfikëse mbërritën në vendngjarje menjëherë pas thirrjes. Sipas tij, zjarri u fik menjëherë pas mbërritjes së ekipeve.

Bozhoviq tha gjithashtu se nga zjarri janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në apartament. Deri tani nuk është raportuar për persona të lënduar, ndërsa shkaku i zjarrit nuk është bërë i ditur.

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