McKenna, Martone e Stenberg, të rinjtë kryesorë për t’u ndjekur në sezonin 2026‑27
Gavin McKenna, përzgjedhja e parë e Toronto Maple Leafs në draftin e 2026‑ës, pritet të jetë udhëheqësi i një grupi talentesh të rinj që synojnë të bëjnë ndryshim kur sezonit 2026‑27 nis më 29 shtator. Pas dështimit për të kualifikuar skuadrën për play‑offin e Kupës Stanley për herë të parë që nga 2016, Toronto shpreson që prania e një perspektive ofensive si McKenna të ndihmojë në rikthimin e rezultateve pozitive.
Siç raporton nhl, McKenna është një sulmues 18‑vjeçar me potencial të lartë: si freshman te Penn State fitoi 51 pikë (15 gola, 36 asistime) në 35 ndeshje të NCAA dhe shkëlqeu për Kanadanë në Kampionatin Botëror U‑20 2026 me 14 pikë (4 gola, 7 asistime) në shtatë ndeshje. Në ndeshjen e tij të parë të përgatitjeve, më 19 shtator në Scotiabank Arena, ai luajti 20:39 minuta, kishte tri goditje në drejtim të portës dhe u shfaq bashkë me John Tavares dhe William Nylander në të majtë të sulmit; përmasa e tij (1.80 m, 77 kg) tregohet si themel i nevojshëm për t’u forcuar gjatë adaptimit në nivelin profesionist.
Përtej McKenna, lista e rookie‑ve me pritshmëri përfshin emra që kanë treguar konsistencë në Europë, AHL dhe në nivel ndërkombëtar. Viggo Bjorck doli i denjë te Djurgården dhe te përfaqësuesja suedeze U‑20, ndërsa Victor Eklund tregoi përshtatshmëri në SHL dhe në AHL me Bridgeport, duke lënë shpresë për një rolin të besueshëm në sulm.
Te pozicionet e tjera, Jacob Fowler provoi se mund të mbajë shkallën e përgjegjësive në portë me shifra solide në AHL dhe disa ndeshje në nível të lartë; Anton Frondell ofron forcë dhe goditje të rrezikshme, ndërsa James Hagens shihet si një qendër me ritëm të lartë dhe aftësi për të krijuar lojë. Të gjithë këta kanë elemente që mund t’i japin skuadrave të reja dinamikë në formacionet e para ose si zgjidhje të rëndësishme rotacioni.
Konsta Helenius arriti 63 pikë në 63 ndeshje me Rochester dhe tregoi karakter në play‑off, përfshirë gola kyç; Cole Hutson premton të jetë një drejtor sulmi nga mbrojtja pas statistikave të tij të forta në universitet dhe disa paraqitjeve në nivelin profesionist; Porter Martone sjell madhësi dhe sens profesional pas një viti të suksesshëm me Michigan State dhe paraqitjeve në ndeshjet e zakonshme dhe ato të play‑offit; Ilya Protas dallohet për madhësinë dhe aftësinë për të krijuar probleme për kundërshtarët; dhe Ivar Stenberg, i dyti në draftin e 2026‑ës, solli stabilitet dhe kreativitet te Frölunda dhe në kampionatin U‑20 të Suedisë.
Sipas nhl, këta lojtarë përbëjnë grupin që mund të ndryshojë fytyrën e skuadrave të tyre gjatë sezonit 2026‑27 dhe do të jenë emra të rëndësishëm për t’u ndjekur gjatë gjithë vitit.
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