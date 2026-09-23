Rezultatet dhe ngjarjet kryesore nga miqësoret e NHL më 22 shtator
Ndeshjet miqësore të NHL më 22 shtator prodhuan rezultate me diferencë të madhe dhe disa zhvillime të rëndësishme: Boston Bruins fituan 5-1 ndaj Philadelphia Flyers, Carolina Hurricanes mposhtën Florida Panthers 3-2 pas goditjeve të penalltive, New York Islanders fituan 4-3 ndaj New York Rangers, Detroit Red Wings triumfuan 7-4 ndaj Pittsburgh Penguins, dhe Buffalo Sabres fituan 5-1 ndaj Columbus Blue Jackets.
Siç raporton nhl, në TD Garden Dan Vladar u detyrua të largohej në minutën 13:31 të pjesës së parë për shkak të një dëmtimi të sipërm të trupit, pas golit të parë të ndeshjes nga Michael Eyssimont. Eyssimont shënoi dy gola për Bruins, të cilët fituan 5-1; Morgan Geekie, Brian Halonen dhe Elias Lindholm ishin gjithashtu në listën e golashënuesve. Vladar kishte bërë gjashtë pritje para se të zëvendësohej nga Aleksei Kolosov, i cili priti 14 gjuajtje në vazhdim.
Në Raleigh, Hurricanes fituan ndaj Panthers 3-2 në seri penalltishash. Brady Tkachuk nuk u rikthye në stolin e dytë pas një ndërrimi të fundit në minutat e fundit të pjesës së dytë; ai përfundoi takimin me një gol dhe një asist. Jacob Markström dhe Akira Schmid ndanë detyrën në portë për Floridën, ndërsa Bradly Nadeau dhe Justin Robidas shënuan për Carolina; Brandon Bussi priti në portë për Hurricanes. Cayden Primeau imponoi një rikthim të fortë, duke bërë pritje kyçe në vazhdim dhe duke ndihmuar ekipin të fitojë në goditjet e penaltive.
Në Madison Square Garden, Semyon Varlamov u rikthye në nivele luftarake duke ndaluar të gjitha 10 gjuajtjet që iu drejtuan pas zëvendësimit të Ilya Sorokin gjatë pjesës së dytë; Islanders fituan 4-3. Matias Maccelli kontribuoi me dy gola dhe një asist, ndërsa Sorokin kishte lejuar tre gola në nëntë goditje para se të zëvendësohej. Pavel Dorofeyev shënoi për Rangers në ndeshjen e tij të parë me klubin pas transferimit, ndërsa Igor Shesterkin u zëvendësua nga Spencer Martin pas 18 pritjeve.
Detroit ndau një fitore të thellë 7-4 ndaj Pittsburgh, ku Michael Brandsegg-Nygard shënoi dy gola dhe Anton Johansson dha katër asistime. John Gibson mbajti portën për dy periudha për Red Wings para se të zëvendësohej nga Trey Augustine në të tretën. Për Penguins, Nick Robertson shënoi një gol me lojë të pakicës dhe kishte një asist në debutimin e tij me skuadrën.
Buffalo Sabres fituan 5-1 kundër Columbus, me Noah Östlund që shënoi dy gola në një hark prej 28 sekondash për të çuar rezultatin në 3-0. Tage Thompson shtoi një gol dhe një asist, ndërsa Owen Power regjistroi tre asistime. Ukko-Pekka Luukkonen mbajti portën për Sabres gjatë dy periudhave të para para se të zëvendësohej, dhe Corson Ceulemans shënoi golin e vetëm për Blue Jackets.
Sipas nhl, përmbledhja e këtyre ndeshjeve pasqyron luhatjet e para të sezonit dhe disa rikthime dhe lëndime që do të ndikojnë në përgatitjet e ekipeve për kampionatin regulllar.
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