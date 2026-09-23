Gjashtë skuadrat më të mundshme që të kualifikohen në Playoff këtë sezon
Pas një sezoni pa pjesëmarrje në Playoff për disa ekipe të mëdha, ekziston një grup skuadrash që duken më të gatshme për t’u rikthyer në garë këtë vit. Lista përmbledh tiparet kyçe dhe ndryshimet që mund t’u japin atyre avantazh në kampanjën 2026-27.
Siç raporton nhl, analiza tregon se mesatarisht rreth 5.5 ekipe që munguan në Playoff sezonin e kaluar kthehen sezonin tjetër, dhe këtë herë Dan Rosen ka renditur gjashtë kandidatët më të fortë. Në krye qëndrojnë Florida Panthers, të cilët, pavarësisht mungesës së Playoff vitin e kaluar, rikthehen si pretendentë për Kupën Stanley me rikthimin e Aleksander Barkov dhe ardhjen e Brady Tkachuk pranë Matthew Tkachuk. Jacob Markström zë vendin e Sergei Bobrovsky në portë, dhe ekipi duket i ndërtuar për të luftuar për vendet e para në Divizionin Atlantik përsa kohë që nuk ndodh ndonjë katastrofë.
Washington Capitals ishin pranë kualifikimit sezonin e kaluar me 95 pikë, por mbetën jashtë për tre pikë. Shtesat ofensive si Alex Tuch, Jordan Kyrou dhe Boone Jenner, së bashku me rikthimin e Pierre-Luc Dubois në formë, u japin kapacitet që të kalojnë pragun e 100 pikëve. Skuadra do të jetë një nga më të fuqishmet fizikisht në Metropolitan dhe mund të sfidojë Carolina Hurricanes për kreun e divizionit.
San Jose Sharks duket se po dalin nga periudha e thatësisë; sezonin e kaluar fituan 39 ndeshje dhe arritën 86 pikë, me përmirësim të dukshëm nga viti paraardhës. Yjet e rinj si Macklin Celebrini, Will Smith, Michael Misa dhe Collin Graf mund të vazhdojnë progresin, ndërsa forcat mbrojtëse u forcuan me Jacob Trouba, Darnell Nurse dhe Michael Kesselring. Nëse Sharks reduktojnë numrin e golave të pranuar, do të jenë seriozë në garën për Playoff.
Toronto Maple Leafs kanë një sezon me shumë pasiguri: mund të jenë pretendentë të fortë ose të pësojnë një zhgënjim tjetër. Shtesa e Sergei Bobrovsky me kontratë trevjeçare synon stabilitetin në portë, por ai duhet të rikthejë formën e tij të mëparshme për të qenë zgjidhja që do t’i çojë në Playoff. Rookiu Gavin McKenna po vihet nën presion të performojë menjëherë, ndërsa Darren Raddysh pritet të ndihmojë mbrojtjen dhe lojën në fuqi.
St. Louis Blues mbeten shumë pranë kualifikimit, pasi u përpoqën sezonin e kaluar dhe munguan vetëm për katër pikë. Përmirësimi i special teams është kyç: shënimi në power play dhe efektiviteti në penalty kill duhet të rriten pas një sezoni të vështirë në ato aspekte. Vendimet në sulm me Mason McTavish dhe Connor McMichael pritet të shpërndajnë barrën e golave dhe të ndihmojnë Robert Thomas e të tjerët.
Sipas nhl, New Jersey Devils kanë potencial të lartë ofensiv me grupin që përfshin Jack Hughes, Nico Hischier, Timo Meier dhe të tjerë, por kualifikimi varet drejtëpërdrejt nga performanca e portierëve (Jake Allen, Nico Daws dhe David Rittich). Nëse portieria bëhet një pikë pozitive, Devils mund të shfrytëzojnë thellësinë e sulmit dhe aftësitë e mbrojtjes për t’u rikthyer në Playoff.
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