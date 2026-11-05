Meloni paralajmëron: Evropa rrezikon të bëhet e parëndësishme në bisedimet e paqes për Ukrainën
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni tha të enjten se Evropa rrezikon të bëhet e parëndësishme në çdo negociatë paqeje për Ukrainën nëse nuk u jep fund nismave diplomatike konkurruese dhe nuk bie dakord për një përfaqësues të vetëm, të autorizuar të flasë në emër të saj, siç njofton Reuters.
Në një letër drejtuar presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa, Meloni thotë se përhapja e formateve të ndryshme negociuese po e bën Evropën më pak të besueshme dhe po jep përshtypjen se ajo po ecën “në mënyrë të rastësishme”.
Ajo thotë se nuk po kërkon një vend në tryezën e bisedimeve për veten apo për Italinë, por Roma nuk do të pranojë angazhime që negociohen pa një mandat të BE-së.
Meloni u bën thirrje udhëheqësve të BE-së të vendosin se kush duhet ta përfaqësojë bllokun në negociata dhe çfarë mandati duhet të ketë ai person.
Ajo kërkon që çështja të diskutohet në një Këshill Evropian joformal në Dublin javën e ardhshme, me një vendim formal që të merret në samitin e dhjetorit, pas koordinimit me Britaninë, Norvegjinë dhe partnerë të tjerë evropianë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.