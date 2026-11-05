Nga tualeti në fushë dhe vendimtar për fitoren e Borussia-s, ironia me zëvendësimin e Karetsas
Kur rezultati ishte 1-1 ndaj Betis-it në Champions, trajneri Kovac zgjodhi grekun për të marrë vendin e Guirassy… Por ai ishte “zhdukur” dhe në nxemje doli Chukwuemeka.
Skuadra kishte nevojë për të. Mbrëmjen e së mërkurës në Champions 18-vjeçari Konstantinos Karetsas shënoi golin e parë me fanellën e Borussia Dortmund. Dhe ishte vendimtar, pasi i dha fitoren 2-1 skuadrës gjermane.
Më 8 shtator talenti grek la fushën gjatë ndeshjes kundër Villarreal-it, pasi pati probleme dhe drejtuesit e klubit gjerman pranuan se përballë simptomave aq të papritura ishin trembur. Këtë herë, sërish ndaj një kundërshtari spanjoll, episodi me Karetsas nuk është shqetësues, por argëtues. Ai u fut në fushë në minutën e 34-t, në vend të Guirassy të dëmtuar. Por greku nuk ishte në stol, kur Kovac vendosi ta aktivizonte. Drejtuesit e Borussia-s e gjetën në tualet.
Të hysh në fushë që në pjesën e parë nuk ndodh shpesh. Prandaj Karetsas vendosi të shkonte në tualet, i bindur se nuk do të futej në lojë aq shpejt. “E kërkova, por nuk e gjeta, – tha trajneri Kovac, – prandaj i thashë Chukwuemeka-s të hynte. Pastaj, në momentin e fundit pashë që po vinte Konstantinos. Nëse do të ishte vonuar edhe disa sekonda, nuk do të futej”.
Drejtori sportiv Book tregoi se e kishin kërkuar kudo: “E gjetëm në kohën e duhur”, – tha ai me ironi.
Edhe vetë Karetsas bëri shaka me atë që ndodhi: “Të jem i sinqertë, u futa në fushë pa marrë udhëzime taktike. Por e di që nga mua kërkohet presing agresiv, kështu që bëra ndeshjen time partita”. Anton është tallur pak me shokun e skuadrës, duke u shprehur: “Për fat të mirë shkoi në tualet. Ishte e rëndësishme, i bëri mirë”.
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