Mësimet kryesore nga Java 1 e sezonit NFL 2026
Java e parë e sezonit NFL 2026 solli fitore të mëdha dhe ndeshje të ngushta, duke evidentuar ekipe që tashmë duken të përgatitura dhe të tjera që kanë probleme të dukshme. Rezultatet përfshijnë Chicago Bears 59, Carolina Panthers 37; Cincinnati Bengals 33, Tampa Bay Buccaneers 27; Buffalo Bills 36, Houston Texans 31; Baltimore Ravens 41, Indianapolis Colts 23; Jacksonville Jaguars 34, Cleveland Browns 10; Pittsburgh Steelers 20, Atlanta Falcons 13; dhe New York Jets 23, Tennessee Titans 10.
Siç raporton nfl, ndeshja Jets–Titans ishte ndër më domethënëset e ditës: New York dominoi në tri fazat e lojës, me një sulm të ekuilibruar dhe një mbrojtje që frenoi mirë kundërshtarin gjatë tre çerekëve të para. Geno Smith luajti pa gabime dhe shpërndau topin te tetë pranues të ndryshëm, kurse Breece Hall dhe Braelon Allen mbajtën ritmin nëpërmjet sulmit tokësor me 142 jardë në 32 mbartje. Mbrojtja e Jets lejoi vetëm 112 jardë dhe gjashtë first downs deri në fund të të tretit çerek, ndërsa skuadra mori edhe ndalesa kyçe nga ekipet e specializuara; David Bailey shënoi sack-in e parë të karrierës dhe regjistroi gjashtë presione ndaj çerekmbrojtësve, ndërsa Kenyon Sadiq pati një touchdown në lojë të vrapuar, dhe Omar Cooper u detyrua të largohej me një lëndim në kyçin e këmbës. Për Titanët, fillimi nën drejtimin e Robert Saleh u duk i dobët: sulmi nuk prodhoi aksione të gjata (lojën më të gjatë e pati 14 jardë) dhe mesatarja ishte vetëm 4.0 jardë për lojë, ndërkohë që Cam Ward u trysni në 41% të hedhjeve të tij dhe pësoi tre sack-e. Atmosfera në Nissan Stadium u ndikua nga performanca e dobët e vendasve dhe është e qartë se titullarët e rinj kanë nevojë për kohë për përshtatje.
Një tjetër lajm i ditës ishte fitorja e shtangshme e Chicago Bears ndaj Carolina Panthers; varietetet e rezultateve treguan se ka ekipe të afta të shënojnë shumë dhe të tjera që duhet të ristrukturojnë lojën e tyre. Ndeshjet e tjera të rivaliteteve prodhuan momente vendimtare dhe hodhën dritë mbi nevojën për kontrolle më të mira të linjës së përpara dhe efektivitet në kohën e zotërimit të topit.
Renditja e disa talenteve të rinj doli në pah: te Jets, tre zgjedhjet e rënda në raundin e parë dhanë sinjale pozitive—Bailey si presion konstant ndaj kuarterbekut, Sadiq me eksplozivitetin e tij në fazën e vrapit dhe Cooper me një fillim premtues përpara lëndimit. Statistikat e avancuara treguan gjithashtu se Jets përdorën shumë lojëra nga nën qendër në skemat e thirrura për të përfituar në shtyllën e pritjeve tokësore.
Për analizë të thelluar të ndeshjeve, skemave dhe performancave individuale mund të konsultoheni me përmbledhjet e publikuara nga nfl, ku janë përfshirë edhe statistika të avancuara dhe komente të detajuara mbi çdo ndeshje të javës së parë.
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