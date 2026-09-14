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Receta gatimi

Qifqi gjirokastrite — petulla tradicionale orizi me vezë dhe mente të thatë

Nga kuzhina e Gjirokastrës vjen qifqia — petulla të arta orizi me vezë dhe mente të thatë, një nga pjatat më ikonike dhe më të dashura të jugut të Shqipërisë.

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Qifqi gjirokastrite — petulla tradicionale orizi
Qifqi gjirokastrite — petulla tradicionale orizi. Foto: Mirela Andoni / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Hyrje

Qifqia është një pjatë tradicionale shqiptare me origjinë nga qyteti i Gjirokastrës, në jug të Shqipërisë — qytet ky i shpallur Trashëgimi Botërore nga UNESCO. Përgatitet nga oriz i zier, vezë dhe mente e thatë, formohet në petulla të vogla të rrumbullakëta dhe skuqet derisa të marrin një ngjyrë të artë krokante. Tradicionalisht qifqia gatuhet në një tigan të veçantë me gropa të vogla, i njohur si “tigani i qifqisë”. Shërbehet si meze, pjatë anësore ose vakt i lehtë, shpesh e shoqëruar me një gotë dhallë.

Përbërësit

Përbërësit për 4 persona:

  • 500 g oriz (kokërr e shkurtër)
  • 4 vezë
  • 150 g gjizë ose djathë të bardhë të thërrmuar
  • 1 lugë gjelle mente e thatë
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • Vaj ulliri për skuqje

Përgatitja

  1. Shpëlaje orizin në kullesë dhe zije në ujë me kripë për rreth 12 minuta, derisa të zbutet plotësisht. Kulloje dhe lëre të ftohet pak.
  2. Rrihi vezët në një tas, shto menten e thatë, kripën dhe piperin e zi të bluar fllad.
  3. Shto gjizën e thërrmuar dhe orizin e zier; përziji mirë me duar derisa masa të kompaktësohet.
  4. Me një lugë merr pjesë të vogla nga masa dhe formo petulla të rrumbullakëta e të sheshta.
  5. Ngroh vaj ulliri në tigan dhe skuqi qifqitë në zjarr mesatar, derisa të marrin ngjyrë të artë krokante nga të dyja anët.
  6. Kulloji në letër kuzhine për të larguar yndyrën e tepërt dhe shërbeji të ngrohta — idealisht me dhallë.

Koha dhe porcionet

Kohëzgjatja e përgatitjes rreth 40 minuta; receta shërben 4 persona.

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