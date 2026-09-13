Catherine Zeta-Jones zbulon sekretin e martesës 26-vjeçare me Michael Douglas: “Koha larg njëri-tjetrit”
Catherine Zeta-Jones ka zbuluar atë që, sipas saj, është një nga sekretet që ka ndihmuar martesën e saj me Michael Douglas të zgjasë për 26 vite: koha e kaluar larg njëri-tjetrit.
Dyshja janë prej gati tre dekadash një nga çiftet më të njohura të industrisë së filmit. Çifti ka dy fëmijë, Dylan, 26 vjeç, dhe Carys, 23 vjeç.
Duke folur për The Sunday Times Culture, Zeta-Jones tha se fakti që të dy kanë pasur angazhime profesionale dhe periudha të ndara ka ndihmuar marrëdhënien e tyre. “Sekreti i martesës sonë është puna”, tha ajo.
“Michael është i tillë: ‘Bëje atë punë, është fantastike’. Pastaj ai mund të fluturojë dhe të vijë të më takojë”, tregoi aktorja.
Sipas saj, të qenit të ndarë për shkak të punës është më mirë sesa të kalojnë çdo ditë së bashku në të njëjtën rutinë.
“Shumë më mirë sesa të zgjohesh dhe të thuash: ‘Çfarë dëshiron për mëngjes, zemër?’ Nuk mendoj se martesa jonë do të kishte zgjatur kurrë po të ishte kështu”, u shpreh ajo.
Pavarësisht jetëgjatësisë së marrëdhënies, martesa e çiftit nuk ka qenë gjithmonë e qetë.
Në vitin 2013, Zeta-Jones dhe Douglas u ndanë për një periudhë të shkurtër, në një moment të vështirë për të dy. Në atë periudhë, Douglas ishte diagnostikuar me kancer në fyt, ndërsa Zeta-Jones kishte marrë diagnozën e çrregullimit bipolar II.
Megjithatë, çifti u ribashkua dhe vazhdoi martesën e tyre.
Michael Douglas u tërhoq pjesërisht nga aktrimi në vitin 2022, pas një karriere gati 60-vjeçare, ndërsa ka deklaruar se do të rikthehet vetëm për një projekt që e konsideron “të veçantë”.
Në të kundërt, Catherine Zeta-Jones ka vazhduar të jetë aktive në ekran dhe vitet e fundit ka shënuar sukses të madh me rolin e Morticia Addams në serialin e Netflix, Wednesday.
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