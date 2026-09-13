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13 Sht 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Shtyhet takimi i së hënës në Oman për Hormuzin, njofton ministri i Jashtëm omanit

Ministri i Jashtëm i Omanit, Badr Albusaidi, njoftoi të dielën në platformën X se takimi i planifikuar për të hënën mes shteteve të Gjirit dhe Iranit për të ardhmen e Ngushticës së Hormuzit është shtyrë. Nuk janë dhënë arsye dhe as një datë e re.

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Ministri i Jashtëm i Omanit, Badr bin Hamad Albusaidi, që njoftoi shtyrjen e takimit të së hënës në Salalah. Foto: Wikimedia Commons (Open Government Licence – Oman)

Takimi në Oman mes vendeve të Gjirit dhe Iranit, në të cilin pritej të diskutohej një marrëveshje e mundshme për Ngushticën e Hormuzit dhe që ishte planifikuar për të hënën, është shtyrë, njoftoi të dielën ministri i Jashtëm i Omanit, Badr Albusaidi, në një postim në platformën X.

Takimi, i thirrur me iniciativën e Omanit, do të mblidhte ministrat e jashtëm të Iranit dhe të shteteve arabe të Gjirit — Arabia Saudite, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Iraku dhe Kuvajti — në qytetin bregdetar Salalah, për të diskutuar një mekanizëm të përkohshëm për menaxhimin e trafikut detar përmes ngushticës, e cila ka qenë praktikisht e bllokuar që nga fillimi i luftës SHBA–Iran në shkurt. Bahreini kishte njoftuar tashmë se nuk do të merrte pjesë.

Lajmi për shtyrjen vjen pas pritshmërive të ulëta për rezultatet e takimit: një zyrtar i lartë iranian i kishte thënë Reuters-it të shtunën se nuk pritej asnjë marrëveshje e nënshkruar, ndërsa Teherani vazhdon të kërkojë njohjen e kontrollit të tij mbi ngushticën dhe të drejtën për të mbledhur tarifa nga anijet — kushte që Uashingtoni dhe Muskati i refuzojnë. Takimi shihej megjithatë si mundësia e parë e dialogut të drejtpërdrejtë mes Iranit dhe shteteve të Gjirit që nga nisja e luftës.

Albusaidi me sekretarin amerikan të Shtetit Antony Blinken në vitin 2022
Albusaidi me sekretarin amerikan të Shtetit Antony Blinken në vitin 2022, në kohën kur Omâni luante rol ndërmjetësues. Foto: US Department of State / Wikimedia Commons

Shtyrja vjen në një moment kritik, teksa Huthi-t e mbështetur nga Irani kanë marrë kontrollin e Bab al-Mandebit dhe Arabia Saudite po përballet me presion në rritje për një përgjigje. Pjesëmarrësit nuk kanë konfirmuar ende një datë të re për takimin.

Burimi: Reuters — https://www.reuters.com/world/middle-east/oman-meeting-between-gulf-states-iran-postponed-omani-foreign-minister-says-2026-09-13/

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