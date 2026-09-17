Michael Sweetney, i zgjedhur i 9-të nga Knicks në draftin e 2003-s, ndahet nga jeta në moshën 43-vjeçare
Michael Sweetney, ish-lojtar i NBA në pozicionin e forvardit të fuqishëm, ndërroi jetë në moshën 43-vjeçare, njoftoi e shoqja të enjten. Lajmi vjen pas një karriere që përfshinte përvoja në ligën amerikane dhe në klube ndërkombëtare.
Sipas Bleacher Report, Sweetney u zgjodh nga New York Knicks me zgjedhjen e 9-të në draftin e vitit 2003. Ai luajti dy sezone në New York përpara se të kalonte te Chicago Bulls, ku qëndroi edhe për dy vjet të tjera; gjatë karrierës së tij në NBA ai pati mesatare prej 6.5 pikësh dhe 4.5 kërcimesh, ndërsa më pas vazhdoi të luante jashtë Shteteve prej vitit 2009.
Para se të shkonte në NBA, Sweetney dallohet te Georgetown, ku gjatë tre sezoneve (2000–2003) kishte mesatare prej 18.2 pikësh dhe 9.2 kërcimesh, duke arritur një përqindje gjuajtjeje nga fusha 55.4%. Mesatarja e tij e pikëve në karrierë renditet e dyta në historinë e Georgetown, pas Allen Iversonit; në sezonin e tij të juniorit ai shënoi 22.8 pikë dhe mori 10.4 kërcime, duke qenë finalist për Naismith College Player of the Year dhe kandidat për çmimin John R. Wooden.
Pas përfundimit të karrierës si lojtar në 2017, Sweetney u angazhua si ndihmës-trajner i ekipit të basketbollit për meshkuj në Yeshiva University. Trajneri kryesor, Elliot Steinmetz, publikoi një deklaratë në rrjetet sociale për të shprehur ngushëllimet dhe vlerësimin ndaj kontributit të tij si trajner dhe mentor.
Lajmin për vdekjen e tij e bëri të ditur bashkëshortja, ndërsa kontributet e Sweetney si lojtar dhe si anëtar i stafit teknik u përmbledhen edhe në raportimin e Bleacher Report.
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