☀️
Tiranë 20°C · Kthjellët 17 Shtator 2026
S&P 500 7,638 ▲1.14%
DOW 51,788 ▲0.63%
NASDAQ 26,413 ▲1.67%
NAFTA 101.28 ▼1.12%
ARI 4,391 ▲0.07%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $76,576 ▲ +1.35% ETH $2,452 ▲ +2.71% XRP $1.2953 ▲ +0.76% SOL $100.9700 ▲ +3.61%
S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,788 ▲0.63 % NASDAQ 26,413 ▲1.67 % NAFTA 101.28 ▼1.12 % ARI 4,391 ▲0.07 % S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,788 ▲0.63 % NASDAQ 26,413 ▲1.67 % NAFTA 101.28 ▼1.12 % ARI 4,391 ▲0.07 %
EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058
17 Sht 2026
Breaking
Nashville SC mund të sigurojë kualifikimin për Playoff-et ndaj Chicago Fire SHBA – Rubio bisedon me ministrin e Jashtëm kinez para takimit Trump-Xi Rikthimi i Logan Paul në WWE pritet të ndodhë në nëntor pas operacionit Nis një tjetër protestë në Prishtinë pas vendimit të Speciales Haxhiu pas aktgjykimit në Hagë: UÇK-ja nuk mbrohet duke shpallur kundërshtarët “spiunë” e “tradhtarë”
Menu
NBA

Michael Sweetney, i zgjedhur i 9-të nga Knicks në draftin e 2003-s, ndahet nga jeta në moshën 43-vjeçare

· 2 min lexim

Michael Sweetney, ish-lojtar i NBA në pozicionin e forvardit të fuqishëm, ndërroi jetë në moshën 43-vjeçare, njoftoi e shoqja të enjten. Lajmi vjen pas një karriere që përfshinte përvoja në ligën amerikane dhe në klube ndërkombëtare.

Sipas Bleacher Report, Sweetney u zgjodh nga New York Knicks me zgjedhjen e 9-të në draftin e vitit 2003. Ai luajti dy sezone në New York përpara se të kalonte te Chicago Bulls, ku qëndroi edhe për dy vjet të tjera; gjatë karrierës së tij në NBA ai pati mesatare prej 6.5 pikësh dhe 4.5 kërcimesh, ndërsa më pas vazhdoi të luante jashtë Shteteve prej vitit 2009.

Para se të shkonte në NBA, Sweetney dallohet te Georgetown, ku gjatë tre sezoneve (2000–2003) kishte mesatare prej 18.2 pikësh dhe 9.2 kërcimesh, duke arritur një përqindje gjuajtjeje nga fusha 55.4%. Mesatarja e tij e pikëve në karrierë renditet e dyta në historinë e Georgetown, pas Allen Iversonit; në sezonin e tij të juniorit ai shënoi 22.8 pikë dhe mori 10.4 kërcime, duke qenë finalist për Naismith College Player of the Year dhe kandidat për çmimin John R. Wooden.

Pas përfundimit të karrierës si lojtar në 2017, Sweetney u angazhua si ndihmës-trajner i ekipit të basketbollit për meshkuj në Yeshiva University. Trajneri kryesor, Elliot Steinmetz, publikoi një deklaratë në rrjetet sociale për të shprehur ngushëllimet dhe vlerësimin ndaj kontributit të tij si trajner dhe mentor.

Lajmin për vdekjen e tij e bëri të ditur bashkëshortja, ndërsa kontributet e Sweetney si lojtar dhe si anëtar i stafit teknik u përmbledhen edhe në raportimin e Bleacher Report.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu