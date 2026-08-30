Milwaukee Brewers – Texas Rangers, 29 gusht 2026: Fillim pa gola dhe dy eliminime në çerekun e parë
Në ndeshjen e 29 gushtit 2026 mes Milwaukee Brewers dhe Texas Rangers, çereku i parë përfundoi pa gola. Në pjesën e sipërme të fraksionit të parë u regjistruan dy eliminime me strike: Corey Seager u eliminua duke goditur në boshte, ndërsa Justin Foscue u dënua gjithashtu me strike. Fillimi i ndeshjes shënoi S. Drohan si pitcher, i cili realizoi 15 hedhje deri në atë moment.
Siç raporton Bleacher Report, përbërja e Milwaukee për këtë mbrëmje përfshinte: 2B Turang, LF Chourio, 1B Bauers, C Contreras, CF Mitchell, DH Yelich, RF Lara, SS Pratt dhe 3B Hamilton, me Drohan në rolin e hedhësit hapës. Ndeshja u transmetua në FOX.
Para nisjes së pjesës së dytë, rezultatet tregonin Brewers me bilanc 84-51 dhe Rangers me 66-69, ndërsa tifozët prisnin reagimin e radhës nga të dy skuadrat. Informacionet e përmendura për këtë përballje janë marrë nga Bleacher Report.
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