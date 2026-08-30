Vijesti: Kurti kërkon ndërhyrjen e BE-së dhe SHBA-së për shqiptarët e Luginës së Preshevës
Media malazeze Vijesti raportoi më 29 gusht se kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të reagojnë për atë që ai e përshkroi si diskriminim sistematik ndaj shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.
Deklaratat u bënë gjatë një takimi në Prishtinë me përfaqësues politikë dhe të shoqërisë civile të shqiptarëve nga jugu i Serbisë. Në takim morën pjesë edhe deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, kryetarja e Komunës së Preshevës, Ardita Sinani, si dhe drejtues të Këshillit Kombëtar Shqiptar.
Kurti deklaroi se këtë vit janë bllokuar dy transferta financiare nga Kosova për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Sipas tij, transferta e parë, në janar, kishte vlerën rreth 304 mijë euro, ndërsa e dyta, në prill, rreth 1.84 milionë euro, duke e çuar shumën totale në mbi 2.1 milionë euro.
Fondet, sipas tij, ishin parashikuar për projekte në arsim, kulturë, sport, media në gjuhën shqipe, përdorimin zyrtar të gjuhës dhe simboleve kombëtare, mbështetjen e fëmijëve me nevoja të veçanta dhe familjeve të studentëve që kanë humbur një ose të dy prindërit.
Kurti tha se çështja nuk lidhet vetëm me paratë, por me mundësitë që humbasin komunitetet shqiptare kur fondet nuk arrijnë tek përfituesit. Ai paralajmëroi se Kosova do të vazhdojë ta dokumentojë dhe ndërkombëtarizojë çështjen në Bruksel, Uashington dhe Strasburg.
Raportimi i Vijesti ka rëndësi sepse nuk vjen nga një media shqiptare apo kosovare, por nga një prej mediave kryesore të Malit të Zi dhe e vendos çështjen e të drejtave të shqiptarëve në jug të Serbisë në një kontekst rajonal dhe ndërkombëtar.
Çështja e shqiptarëve të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës është ngritur prej vitesh edhe në raportet e institucioneve evropiane. Komisioni Evropian ka evidentuar shqetësime lidhur me pasivizimin e adresave dhe përfaqësimin e pamjaftueshëm të shqiptarëve në institucionet shtetërore, ndërsa Këshilli i Evropës ka paralajmëruar për pasojat që humbja e adresës së regjistruar mund të ketë mbi dokumentet personale dhe të drejtën e votës. Autoritetet serbe, nga ana tjetër, kanë mohuar se procedurat e pasivizimit zbatohen mbi baza etnike.
Për këtë arsye, thirrja e Kurtit për përfshirjen e BE-së dhe SHBA-së e çon edhe një herë çështjen e shqiptarëve të Luginës së Preshevës përtej marrëdhënieve Prishtinë–Beograd dhe e vendos në agjendën më të gjerë të të drejtave të pakicave në Ballkanin Perëndimor.
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