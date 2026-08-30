Tarik Skubal kthehet në Comerica Park: shtatë strikeout dhe gjashtë innings kundër Tigers
Pitcheri i Los Angeles Dodgers, Tarik Skubal, realizoi shtatë strikeout në gjashtë innings gjatë kthimit emocional në Comerica Park, në takimin e tij të parë kundër Detroit Tigers që nga transferimi më 2 gusht. Ndeshja përfundoi pa vendim për Skubal, ndërsa takimi shkoi 1-1 në hyrje të shtatë innings.
Siç raporton Bleacher Report, Tigers i përshëndetën Skubal me një video homazh për gjashtë e gjysmë sezonet e tij në qytet. Në takimin vetë, ai pranoi një double nga Gleyber Torres në topin e tij të dytë, por u rikthye duke detyruar Hao-Yu Lee dhe Kevin McGonigle në dy strikeouts radhazi dhe mbylli një inning pa pikë; më pas ai radhiti në total nëntë goditje të eliminuara me radhë, përfshirë edhe tre strikeout në inningun e tretë.
Skubal pati vështirësi në pjesën e poshtme të të pestës, kur pranoi një double si hapësirë nga Eduardo Valencia dhe, ndërsa ishte një goditje larg mbylljes së inningut, Max Clark goditi një triple që solli një RBI. Në të gjashtën pranoi sërish një goditje të hapjes, por mori tre eliminime radhazi për të përfunduar para se të merrej vendimi; ai hapi 83 topa, 56 prej të cilëve ishin strike. Që nga transferimi, Dodgers e kanë përdorur Skubal me intensitet të lartë—ai ka hedhur mbi 100 topa në dy startet e mëparshme.
Sipas Bleacher Report, klubi shpreson që kjo përdorim i ngjeshur t’i ndihmojë Skubal të përshtatet me ekipin e ri përpara përpjekjes së Dodgers për një tjetër sezon kampion në vjeshtë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.