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Konflikti SHBA - Iran

Ministrat e Jashtëm të Egjiptit dhe Pakistanit diskutojnë uljen e tensioneve në rajon

Badr Abdelatty dhe Mohammad Ishaq Dar folën me telefon për zhvillimet rajonale dhe për koordinimin përpara takimit të ministrave të Jashtëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, njoftoi Ministria e Jashtme egjiptiane.

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Kajro, kryeqyteti i Egjiptit

Ministri i Jashtëm i Egjiptit, Badr Abdelatty, dhe homologu i tij i Pakistanit, Mohammad Ishaq Dar, zhvilluan një bisedë telefonike mbi zhvillimet më të fundit në rajon, siç njofton Al Jazeera, duke cituar Ministrinë e Jashtme egjiptiane.

Sipas njoftimit, në qendër të bisedës ishte ulja e tensioneve dhe koordinimi mes dy vendeve përpara një takimi të ardhshëm të ministrave të Jashtëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, forumi kryesor diplomatik i vendeve me shumicë myslimane.

Telefonata vjen ndërsa lufta SHBA–Iran dhe zgjerimi i saj në Jemen — me sulmet e Huthi-ve ndaj Arabisë Saudite dhe ndërprerjet në Ngushticën e Hormuzit dhe në Detin e Kuq — kanë rritur përpjekjet diplomatike të vendeve të rajonit për të shmangur një përshkallëzim më të gjerë.

Egjipti dhe Pakistani kanë qenë pjesë e kontakteve rajonale të javëve të fundit për krizën, ndërsa takimi i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik pritet të jetë një tjetër rast ku vendet anëtare do të kërkojnë një qëndrim të përbashkët për uljen e tensioneve.

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