Ministri Tajani: Italia nuk është në luftë në rajonin e Detit të Kuq
Ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani ka deklaruar se Italia nuk është në luftë në Detin e Kuq dhe i kërkoi Bashkimit Evropian të forcojë misionin e saj detar në mbrojtjen e anijeve tregtare në rrugën ujore strategjike.
“Jo, ne nuk jemi në luftë”, tha Tajani për të përditshmen italiane Corriere della Sera kur u pyet për një sulm të kohëve të fundit që përfshinte një avion luftarak italian dhe deklaratat e rebelëve Huthi se nuk janë në luftë me Italinë.
Komentet e Tajanit vijnë pas një sulmi të rebelëve Huthi në bazën ajrore Taif në Arabinë Saudite, i cili thuhet se dëmtoi një avion italian F-2000 (Eurofighter) në tokë.
Misioni evropian Aspides u krijua si një operacion mbrojtës për të mbrojtur anijet tregtare që kalonin Detin e Kuq dhe Bab al-Mandeb nga sulmet e mundshme të rebelëve Huthi. Ai tha se Italia do të vazhdonte të mbështeste misionin “përballë përkeqësimit të situatës në ngushticë” dhe i bëri thirrje BE-së ta rinovonte dhe forconte atë.
“Ne kemi një interes të fortë strategjik: 40 përqind e të gjithë trafikut detar tregtar të Italisë dhe 60 përqind e mallrave që eksportojmë në Azi kalojnë nëpër Detin e Kuq”, tha Tajani.
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