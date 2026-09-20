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Europa

Meta ngre padi kundër rregullatorit të medias në Mbretërinë e Bashkuar

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Meta ka nisur një padi të re ligjore kundër rregullatorit të medias në Britani të cilat akuzohen se përdorin gjykatat për të ngadalësuar zbatimin e Aktit të Sigurisë Online.

Avokatët e kompanisë mëmë të Facebook-ut njoftuan gjatë javës në një apel kundër vendosjes së WhatsApp dhe Instagram, të cilat janë gjithashtu në pronësi të Metës, në një kategori që i nënshtron ato ndaj detyrimeve shtesë.

Këto përgjegjësi shtesë përfshijnë transparencë më të madhe, më shumë kontrolle mbi përdoruesit, masa për të mbrojtur përdoruesit nga reklamat mashtruese dhe rritje të regjistrimit të përmbajtjes së paligjshme.

Meta nisi një padi ligjore në Londër në maj, duke pretenduar se metodologjia e Ofcom për llogaritjen e tarifave ishte e gabuar dhe nuk duhet të bazohet në të ardhurat globale të një kompanie.

Shkeljet e Aktit të Sigurisë Online mund të ndëshkohen me gjoba deri në 10% të të ardhurave botërore kualifikuese (QWR) ose 18 milionë paund. Ofcom po financon kostot operative të kryerjes së punës së saj për sigurinë online duke përdorur një pjesë të këtyre të ardhurave.

TikTok dhe X po ndërmarrin veprime të tjera ligjore lidhur me sasinë e informacionit që kompanitë duhet t’i japin Ofcom për të kryer punën e saj të monitorimit të shërbimeve të tyre.

Duke folur për sfidën e fundit ligjore, një zëdhënës i Metës tha: “Ashtu si shumë të tjerë në industri, përfshirë TikTok, Roblox, X dhe Quora, ne po sfidojmë aspekte specifike të zbatimit.”

“Këto nuk janë sfida ndaj vetë ligjit, por ndaj mënyrës se si Ofcom e ka interpretuar atë. Ky është një tipar normal i çdo regjimi të ri rregullator që futet dhe siguron që çështjet e procesit, fushëveprimit dhe zbatimit të zgjidhen në mënyrë që ligji të zbatohet në mënyrë proporcionale, të saktë dhe të qëndrueshme”, shtoi ai.

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