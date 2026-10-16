Ministrja e Ekonomisë: Filialet e Postës në funksion të qytetarëve dhe pensionistëve
Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, inspektoi këtë të premte nga afër një prej filialeve të Postës Shqiptare në Tiranë, i cili u dëmtua gjatë protestës studentore.
Ajo siguroi se pavarësisht dëmtimeve të pronës publike, të gjitha shërbimet ndaj qytetarëve dhe pensionistëve do të vijojnë.
“Jam këtu në një nga rrugët kryesore të qytetit të Tiranës dhe mbrapa kemi filialin e Postës Shqiptare, i cili është dëmtuar.
Janë disa filiale të dëmtuara këtu. Në këto filiale, qytetarët marrin përditë shërbime: pensionistët marrin pensionet e tyre dhe të ardhurat që i duhen për të siguruar jetesën. Unë dua t’i garantoj të gjithë qytetarët që, pavarësisht goditjeve ndaj pronës publike dhe private, ne jemi të angazhuar që ato të marrin shërbimet e tyre të përditshme. Pensionistët, ndonëse mbrapa në kohën që po kalojmë, mund të drejtohen në të gjithë filialet e tjera dhe të marrin pensionin e tyre, sepse ne jemi këtu për të garantuar që rendi dhe siguria dhe shërbimi ndaj qytetarëve do të vijojë i pandërprerë, pavarësisht atyre që ndodhin në këtë qytet”, është shprehur Ibrahimaj.
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