Ministrja gjermane e Punës dhe bashkëkryetarja e SPD-së, Baerbel Bas jep dorëheqjen
Ministrja e Punës e Gjermanisë dhe bashkëkryetare e partisë së qendrës së majtë SPD, Baerbel Bas dha dorëheqjen nga të dyja postet të hënën, duke përmendur vdekjen e vajzës së saj të adoptuar dhe sulmet politike kundër saj, duke shtuar tensionet në qeverinë e koalicionit të kancelarit Friedrich Merz.
“Pas vdekjes së vajzës sime të adoptuar, kuptova se më duhet kohë për t’u përballur me pikëllimin tim”, tha Baerbel Bas në një deklaratë, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Bas, ministria e së cilës mbikëqyr pjesë të mëdha të sistemit të mirëqenies sociale të Gjermanisë, tha gjithashtu se ishte përballur me “sulme publike” në rritje, përfshirë ato nga anëtarët e bllokut konservator CDU/CSU, partnerët e koalicionit të SPD-së.
Bas ishte kritikuar ashpër nga radhët e ulëta të bllokut të partisë konservatore për shkak të vonesave në një reformë të pensioneve.
“Sulmet kundër saj gjatë ditëve të fundit të zisë së saj ishin të papërshtatshme. Kjo është e papranueshme”, tha zëvendëskancelari dhe ministri i Financave Lars Klingbeil, bashkëkryetari tjetër i SPD-së, i cili anuloi një udhëtim të planifikuar në Indi.
Konservatorët e Merz po kërkojnë një liberalizim të tregut të punës pro-biznes për të ringjallur ekonominë mes një rritjeje të çmimeve të energjisë dhe rivalitetit të ashpër nga Kina, ndërsa SPD po bën presion për të ruajtur të drejtat dhe përfitimet e punëtorëve.
Largimi i Bas shton presion mbi koalicionin, i cili është pas AfD-së së ekstremit të djathtë në sondazhet e opinionit. Ai u trondit nga fitimet e mëdha si për të djathtën ekstreme ashtu edhe për të majtën ekstreme në zgjedhjet rajonale të muajit të kaluar.
Mbështetja për Merz do të testohet më tej në pesë zgjedhje të tjera rajonale vitin e ardhshëm, të cilat do të ndikojnë në aftësinë e tij për të miratuar legjislacion të rëndësishëm përmes Bundesratit, një dhomë parlamenti e mbushur nga 16 shtetet e Gjermanisë. Zgjedhjet kombëtare janë planifikuar për vitin 2029.
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