☁️
Tiranë 22°C · Vranët 12 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 93.16 ▲1.43%
ARI 4,194 ▼0.53%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
₿ CRYPTO
BTC $83,339 ▲ +0.17% ETH $2,544 ▲ +1.47% XRP $1.4022 ▲ +0.5% SOL $111.0300 ▲ +1.13%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 93.16 ▲1.43 % ARI 4,194 ▼0.53 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 93.16 ▲1.43 % ARI 4,194 ▼0.53 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
12 Tet 2026
Breaking
Thibaut Courtois rinovon me Real-in deri në 2028-ën Kontrolle për respektimin e rregullave të qarkullimit nga këmbësorët, 78 gjoba në Tiranë Hetimi kriminal ndaj Ilhan Omar: agjentët federalë bastisin shtëpinë e kongresistes demokrate Zonat e prekura nga Çernobili në Bjellorusi s’do të konsiderohen më “të kontaminuara” SHBA rishikon praninë ushtarake në Evropë, I dërguari i NATO-s: Nuk do të tërhiqemi
Menu
Bota

Ministrja gjermane e Punës dhe bashkëkryetarja e SPD-së, Baerbel Bas jep dorëheqjen

· 2 min lexim

Ministrja e Punës e Gjermanisë dhe bashkëkryetare e partisë së qendrës së majtë SPD, Baerbel Bas dha dorëheqjen nga të dyja postet të hënën, duke përmendur vdekjen e vajzës së saj të adoptuar dhe sulmet politike kundër saj, duke shtuar tensionet në qeverinë e koalicionit të kancelarit Friedrich Merz.

“Pas vdekjes së vajzës sime të adoptuar, kuptova se më duhet kohë për t’u përballur me pikëllimin tim”, tha Baerbel Bas në një deklaratë, pa dhënë detaje të mëtejshme.

Bas, ministria e së cilës mbikëqyr pjesë të mëdha të sistemit të mirëqenies sociale të Gjermanisë, tha gjithashtu se ishte përballur me “sulme publike” në rritje, përfshirë ato nga anëtarët e bllokut konservator CDU/CSU, partnerët e koalicionit të SPD-së.

Bas ishte kritikuar ashpër nga radhët e ulëta të bllokut të partisë konservatore për shkak të vonesave në një reformë të pensioneve.

“Sulmet kundër saj gjatë ditëve të fundit të zisë së saj ishin të papërshtatshme. Kjo është e papranueshme”, tha zëvendëskancelari dhe ministri i Financave Lars Klingbeil, bashkëkryetari tjetër i SPD-së, i cili anuloi një udhëtim të planifikuar në Indi.

Konservatorët e Merz po kërkojnë një liberalizim të tregut të punës pro-biznes për të ringjallur ekonominë mes një rritjeje të çmimeve të energjisë dhe rivalitetit të ashpër nga Kina, ndërsa SPD po bën presion për të ruajtur të drejtat dhe përfitimet e punëtorëve.

Largimi i Bas shton presion mbi koalicionin, i cili është pas AfD-së së ekstremit të djathtë në sondazhet e opinionit. Ai u trondit nga fitimet e mëdha si për të djathtën ekstreme ashtu edhe për të majtën ekstreme në zgjedhjet rajonale të muajit të kaluar.

Mbështetja për Merz do të testohet më tej në pesë zgjedhje të tjera rajonale vitin e ardhshëm, të cilat do të ndikojnë në aftësinë e tij për të miratuar legjislacion të rëndësishëm përmes Bundesratit, një dhomë parlamenti e mbushur nga 16 shtetet e Gjermanisë. Zgjedhjet kombëtare janë planifikuar për vitin 2029.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu