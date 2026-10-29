Mistral e bën publik modelin Large 4, i ndërtuar për sigurinë kibernetike
Startup-i francez Mistral publikoi të enjten për të gjithë modelin e tij Large 4, në version të përmirësuar pas testimeve me qeveri dhe kompani — një model me pesha të hapura, i projektuar për të gjetur dhe rregulluar dobësitë e sigurisë kibernetike.
Startup-i francez i inteligjencës artificiale Mistral publikoi të enjten për publikun modelin e tij Large 4, i projektuar për të ndihmuar organizatat të identifikojnë dhe rregullojnë dobësitë e sigurisë kibernetike, siç njofton Reuters. Kompania e përshkroi atë si modelin e saj më të aftë të disponueshëm hapur për përdorim në sigurinë kibernetike, në një fushë të dominuar nga modelet kineze.
Versioni i bërë publik është një përmirësim i modelit të prezantuar tre javë më parë. Sipas Reuters, ndërkohë ai u testua me qeveri dhe përdorues korporativë, dhe këto testime ndihmuan në përmirësimin e performancës së tij përpara publikimit për të gjithë.
Ndryshe nga sistemet kryesore si Gemini i Google, që arrihen kryesisht përmes shërbimeve online, Large 4 është një model me pesha të hapura, që mund të shkarkohet dhe të ekzekutohet në mënyrë të pavarur nga kushdo. Kompanitë mund ta përdorin softuerin në sistemet e tyre, duke ulur kështu varësinë nga një ofrues i tretë.
Pierre Stock, nënkryetar për shkencën në Mistral, tha se “nuk ndihem rehat të jetoj në një botë ku peshat e hapura nuk ekzistojnë”. Sipas tij, pasi modeli del, “është e pamundur të përmbahet aksesi”, gjë që i mbron përdoruesit nga ndërprerja, por do të thotë edhe se kushdo mund ta përdorë atë.
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