Mitrovicë: dy persona plagosen me thikë në një përleshje në sheshin ‘Mehe Uka’
Incidenti ndodhi të premten në mbrëmje rreth orës 21:44; të plagosurit u dërguan në spital, një i dyshuar është arrestuar
Dy persona të rritur u plagosën me mjet të mprehtë në një përleshje që ndodhi në sheshin “Mehe Uka” në pjesën jugore të Mitrovicës, të premten në mbrëmje rreth orës 21:44.
Të dy të plagosurit u dërguan në spital, ku po marrin ndihmë mjekësore. Gjendja e tyre raportohet stabile.
Policia ka identifikuar dhe arrestuar një të dyshuar në lidhje me rastin, ndërsa hetimet janë ende në vazhdim.
Orën e raportimit të incidentit e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë, Avni Zahiti.
Burimi: udarnavest.rs
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