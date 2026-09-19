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Serbia

Mitrovicë: dy persona plagosen me thikë në një përleshje në sheshin ‘Mehe Uka’

Incidenti ndodhi të premten në mbrëmje rreth orës 21:44; të plagosurit u dërguan në spital, një i dyshuar është arrestuar

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Sheshi 'Mehe Uka' në Mitrovicë, ku ndodhi përleshja e së premtes në mbrëmje. (Foto: hronikamagazin.rs)

Dy persona të rritur u plagosën me mjet të mprehtë në një përleshje që ndodhi në sheshin “Mehe Uka” në pjesën jugore të Mitrovicës, të premten në mbrëmje rreth orës 21:44.

Të dy të plagosurit u dërguan në spital, ku po marrin ndihmë mjekësore. Gjendja e tyre raportohet stabile.

Policia ka identifikuar dhe arrestuar një të dyshuar në lidhje me rastin, ndërsa hetimet janë ende në vazhdim.

Orën e raportimit të incidentit e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë, Avni Zahiti.

Burimi: udarnavest.rs

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