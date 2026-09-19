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Serbia

Beograd: autobusi humb kontrollin në Zeleni venac dhe përplaset në një ndërtesë — pesë të plagosur

Autobusi i linjës 53 goditi dy taksi përpara se të përfundonte në mur; incidenti ndodhi rreth orës 04:28 të mëngjesit

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Autobusi i linjës 53 i përplasur në ndërtesë në Zeleni venac, Beograd. (Foto: udarnavest.rs)

Autobusi i linjës 53 humbi kontrollin në Zeleni venac, në qendër të Beogradit, të shtunën rreth orës 04:28 të mëngjesit.

Sipas raportimeve, autobusi goditi dy taksi përpara se të përfundonte në murin e një ndërtese. Mjetet pësuan dëme të konsiderueshme materiale.

Si pasojë e aksidentit u plagosën pesë persona, të cilët u dërguan për ndihmë mjekësore.

Fotot nga vendngjarja u shpërndanë gjerësisht në profilin Instagram 192.

Burimi: udarnavest.rs

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