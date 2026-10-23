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Sporti

Mjafton goli i Salës, Flamurtari mposht Besëlidhjen dhe i afrohet kreut

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Flamurtari nuk gabon në shtëpi, mposht 1-0 Besëlidhjen dhe ngjitet në kuotën e 12 pikëve në klasifikim, për momentin në vendin e dytë në renditjen e Kategorisë së Parë.

Një gol i shënuar nga Sala që në minutën e 8-të ka vulosur fatin e sfidës, që u transmetua drejtpërdrejt në RTSH Sport.

Vlonjatët menaxhojnë avantazhin dhe marrin tre pikë të çmuara në Vlorë, duke koleksionuar fitoren e tretë radhazi në kampionat.

Kuqezinjtë përfitojnë edhe nga barazimi mes Bylisit dhe Pogradecit dhe aktualisht janë vetëm 1 pikë larg kreut të renditjes.

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