Bayern, Kompany bie në fushë pas stërvitjes dhe dërgohet në spital
Ka shqetësim të madh te Bayerni i Mynihut lidhur me trajnerin Vincent Kompany: tekniku i skuadrës bavareze u rrëzua pas seancës stërvitore të sotme dhe u dërgua në spital me një helikopter, që u ul në fushën e lojës.
Të dielën, Kompany e kishte ndjekur nga stoli fitoren 6-1 në Bundesligë kundër Leipzigut, pasi vuante nga një virus dhe një problem në ijë që ia vështirësonte ecjen.
Gjatë ndeshjes së Ligës së Kampionëve të mërkurën kundër Arsenalit, atij madje iu desh të shtrihej në një divan gjatë pushimit të pjesës së parë.
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