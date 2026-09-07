MLB: Arbitri e teproi kur i kërkoi Hancel Rincón të rregullonte kapelën dhe përjashtoi menaxherin e Cardinals
Major League Baseball njoftoi se arbitri Doug Eddings kaloi kufijtë kur i kërkoi pitcher-it të St. Louis Cardinals, Hancel Rincón, të rregullonte kapelën dhe më pas përjashtoi menaxherin Oli Marmol gjatë fitores 7-6 kundër Colorado Rockies të premten.
Sipas Bleacher Report, në mes të pjesës së gjashtë Eddings mori kohë dhe i bëri me dorë Rincón-it që të rregullonte kapelën; pitcher-i i ri kishte kthyer majën e saj pak nga e majta, një stil që e përdorin disa lojtarë të MLB. Marmol e hoqi Rincón-in më vonë në atë inning për të sjellë Justin Bruihl, dhe ndërsa Bruihl ngrohej ai pati një bisedë me Eddings; pasi u kthye në dugout, Eddings dënoi një shkelje të orës së hedhjes së topit dhe reagimet e përsëritura të Marmol-it çuan në përjashtimin e tij.
Tifozët e vunë në dyshim ndërhyrjen e arbitrit, duke vënë në dukje se kapelat e pjerrëta janë mjaft të zakonshme në ligë — për shembull, CC Sabathia dhe Fernando Rodney e preferonin shpesh këtë stil pa u hasur me probleme. Marmol e përshkroi veprimin e Eddings si të motivuar nga dëshira për pushtet. Eddings tha se kapiteni i Rockies, Hunter Goodman, i kishte sugjeruar ta përmendte kapelën, por Goodman e mohoi këtë, duke deklaruar për MLB.com se nuk ia kishte përmendur kapelën dhe ishte i fokusuar vetëm te pozicioni i dorës së pitcher-it.
Si shenjë mbështetjeje, lojtarët e Cardinals dhe disa nga ata të Colorado-së tundën kapelat e tyre gjatë ndeshjes së shtunë. Duket se Eddings u përpoq të kërkonte falje në fushë, por Rincón tha se kuptoi vetëm disa fjalë pasi biseda u zhvillua pa përkthyes. Një zëdhënës i MLB tha se “gjesti i Eddings të shtunën në fushë flet për vete”, dhe mbetet e paqartë nëse liga do të marrë masa disiplinore; Rincón u dërgua në Triple-A dhe nuk është më në listën aktive të St. Louis, sipas Bleacher Report.
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