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07 Sep 2026
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Sunday Night’s Main Event në Peacock: përmbledhje e ndeshjeve, reagimeve dhe momenteve kryesore MLB: Arbitri e teproi kur i kërkoi Hancel Rincón të rregullonte kapelën dhe përjashtoi menaxherin e Cardinals Si do ta përdorin Jaguars Travis Hunter në vitin e dytë dhe renditja e pesë cornerëve më të mirë në NFL Pesë lojtarë të NBA-së që pritet të bëjnë hapin drejt nivelit tjetër Renditja e Playoff-ve të MLB 2026: tabela aktuale dhe garat kryesore për t’u ndjekur
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MLB: Arbitri e teproi kur i kërkoi Hancel Rincón të rregullonte kapelën dhe përjashtoi menaxherin e Cardinals

· 2 min lexim

Major League Baseball njoftoi se arbitri Doug Eddings kaloi kufijtë kur i kërkoi pitcher-it të St. Louis Cardinals, Hancel Rincón, të rregullonte kapelën dhe më pas përjashtoi menaxherin Oli Marmol gjatë fitores 7-6 kundër Colorado Rockies të premten.

Sipas Bleacher Report, në mes të pjesës së gjashtë Eddings mori kohë dhe i bëri me dorë Rincón-it që të rregullonte kapelën; pitcher-i i ri kishte kthyer majën e saj pak nga e majta, një stil që e përdorin disa lojtarë të MLB. Marmol e hoqi Rincón-in më vonë në atë inning për të sjellë Justin Bruihl, dhe ndërsa Bruihl ngrohej ai pati një bisedë me Eddings; pasi u kthye në dugout, Eddings dënoi një shkelje të orës së hedhjes së topit dhe reagimet e përsëritura të Marmol-it çuan në përjashtimin e tij.

Tifozët e vunë në dyshim ndërhyrjen e arbitrit, duke vënë në dukje se kapelat e pjerrëta janë mjaft të zakonshme në ligë — për shembull, CC Sabathia dhe Fernando Rodney e preferonin shpesh këtë stil pa u hasur me probleme. Marmol e përshkroi veprimin e Eddings si të motivuar nga dëshira për pushtet. Eddings tha se kapiteni i Rockies, Hunter Goodman, i kishte sugjeruar ta përmendte kapelën, por Goodman e mohoi këtë, duke deklaruar për MLB.com se nuk ia kishte përmendur kapelën dhe ishte i fokusuar vetëm te pozicioni i dorës së pitcher-it.

Si shenjë mbështetjeje, lojtarët e Cardinals dhe disa nga ata të Colorado-së tundën kapelat e tyre gjatë ndeshjes së shtunë. Duket se Eddings u përpoq të kërkonte falje në fushë, por Rincón tha se kuptoi vetëm disa fjalë pasi biseda u zhvillua pa përkthyes. Një zëdhënës i MLB tha se “gjesti i Eddings të shtunën në fushë flet për vete”, dhe mbetet e paqartë nëse liga do të marrë masa disiplinore; Rincón u dërgua në Triple-A dhe nuk është më në listën aktive të St. Louis, sipas Bleacher Report.

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