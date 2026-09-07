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07 Sep 2026
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MLB

Aaron Boone shmang datën e rikthimit për Aaron Judge; Trent Grisham mund të humbasë pjesën më të madhe të sezonit

· 2 min lexim

Trajneri i New York Yankees, Aaron Boone, nuk dha një datë të saktë për rikthimin e yllit Aaron Judge, duke mbetur i rezervuar mbi kohën kur sulmuesi do të kthehet në fushë.

Siç raporton Bleacher Report, Boone tha se nuk është ende i gatshëm të vendosë për një datë rikthimi dhe konfirmoi se Judge do të përballet me pichera të gjalla të hënën, hera e parë që do ta bëjë këtë që kur u përfshi në listën e të dëmtuarve. Gjithashtu, Judge mori pjesë në seanca të praktikës së goditjes të premten si pjesë e rehabilitimit.

Judge, që gjithashtu ushtroi vrapime në baza dhe punë fushore gjatë së premtes, tha se e irriton sa ka zgjatur mungesa, por shprehu shpresën se rikthimi do të ndodhë së shpejti. Stafi i tij po tenton të rrisë intensitetin e stërvitjes për t’i dhënë më shumë volum për gjuajtje dhe lëvizje para se të vendoset për rikthim. Para dëmtimit, Judge kishte goditur me mesatare .248, 17 homerë, 38 RBI, 43 pikë dhe OPS 0.907 në 59 ndeshje; megjithatë, Yankees vazhdojnë të mbeten konkurrues, me një bilanc 81-61 dhe vendin e dytë në AL East, si dhe 9.5 ndeshje epërsi në garën për wild-card.

Boone dha edhe një lajm të keq për qendrën e fushës: Trent Grisham vuan nga një sprain i pjesës së pasme të kofshës së djathtë i klasifikuar si Gradë 2, dhe mund të mungojë për pjesën e mbetur të sezonit të rregullt. Grisham këtë sezon po paraqitet me mesatare .211, 18 homerë dhe 59 RBI, dhe humbja e tij do të pakësonte fuqinë goditëse të skuadrës.

Sipas Bleacher Report, gjendja e të dy lojtarëve mbetet e pasigurt dhe vendimet për rikthimin do të varen nga përparimi i rehabilitimit dhe vlerësimet mjekësore, ndërsa Yankees përgatiten të përshtatin renditjen taktike sipas nevojës.

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