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07 Sep 2026
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WWE

Sunday Night’s Main Event në Peacock: përmbledhje e ndeshjeve, reagimeve dhe momenteve kryesore

· 2 min lexim

WWE u rikthye në Peacock me specialin e parë Sunday Night’s Main Event, kryesuar nga një rivënie mes Cody Rhodes dhe Randy Orton, e cila shërbente si vazhdim i rivalitetit të nisur në WrestleMania 42. Kartela e mbrëmjes ishte e ngarkuar me takime të ndryshme dhe përfshinte edhe një performancë të drejtpërdrejtë muzikore.

Sipas Bleacher Report, në kartën e njoftuar përfshiheshin: Cody Rhodes kundër Randy Orton; Oba Femi kundër Bron Breakker; Lil Yachty kundër Baron Corbin; Charlotte Flair, Tatum Paxley dhe Alexa Bliss kundër Jade Cargill, B-Fab dhe Michin; dhe një performancë live nga Quavo.

Gjatë transmetimit, pjesët e ndryshme të programit morën reagime të përziera: disa ndeshje u vlerësuan për intensitetin dhe momente të veçanta, ndërsa pjesë të tjera u ndoqën si më të dobëta ose të shkurtuara. Në terma të përgjithshëm, speciali u perceptua si përpjekje për të kombinuar elementet televizive me atmosferën e një eventi live, me rezultate që varionin nga diskutueshme deri te të kënaqshme për pjesë të ndryshme të kartelës.

Për një pasqyrë më të detajuar të performancave, notave të secilës ndeshje dhe reagimeve rreth mbrëmjes, shikoni raportimin e Bleacher Report.

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