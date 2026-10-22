Motra e Matthew Perry-t rrëfen për herë të parë: Çfarë ndodhi në funeralin privat të aktorit
Familja e Matthew Perry-t ka ndarë detaje të reja dhe prekëse nga funerali privat i aktorit, i cili u nda nga jeta në tetor të vitit 2023, në moshën 54-vjeçare.
Në dokumentarin e ri të Netflix, “The One About Matthew Perry”, motra e tij, Mia Perry Bowick, rrëfen përvojën e dhimbshme të humbjes së vëllait dhe momentet që përjetoi gjatë ceremonisë mortore.
Regjisorja e dokumentarit, Mary Robertson, e përshkroi rrëfimin e saj si jashtëzakonisht prekës dhe të vështirë emocionalisht.
Gjatë rrëfimit, Mia kujton një moment të veçantë, kur mes dhimbjes së madhe ndjeu sikur Matthew ishte pranë saj dhe po përpiqej ta bënte të qeshte, ashtu siç kishte bërë gjatë gjithë jetës së tij.
“Ai u shfaq pas shpatullës sime të djathtë dhe më tha: ‘Sa e tmerrshme është e gjithë kjo?’”, kujton ajo në dokumentar.
Mia tregon se nisi të qeshte me të madhe, pavarësisht se ndodhej në një nga momentet më të dhimbshme të jetës së saj.
“Zoti im, ja ku është!”, ishte reagimi i saj, teksa shpjegon se e ndjeu praninë e të vëllait pikërisht në atë çast.
Ajo pranon se të qeshte gjatë funeralit mund të dukej e papërshtatshme, por për të ishte një moment që i kujtoi humorin dhe personalitetin e Matthew-t.
Një tjetër moment që Mia Perry Bowick kujton me emocion është mbërritja e aktorëve të serialit “Friends”, me të cilët Matthew kishte ndarë një nga periudhat më të rëndësishme të karrierës së tij.
Ajo tregon se nuk i kishte parë prej rreth 20 vitesh dhe se Jennifer Aniston ishte e para që iu afrua për ta përqafuar fort. Sipas saj, të gjithë aktorët e tjerë bënë të njëjtën gjë, duke i shprehur ngushëllimet dhe mbështetjen në atë moment të vështirë.
Më pas, të pesë protagonistët e serialit u afruan së bashku pranë arkivolit të Matthew-t.
“Pastaj, të pestë ecën drejt arkivolit duke u mbajtur për dore dhe qëndruan rreth tij duke qarë”, rrëfen Mia.
Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer dhe Matt LeBlanc ishin kolegët që ndanë me Perry-n suksesin e jashtëzakonshëm të serialit “Friends”, ku ai u bë i njohur në mbarë botën për rolin e Chandler Bing.
Pse aktorët e “Friends” nuk morën pjesë në dokumentar?
Dokumentari i ri përfshin rrëfime nga motra e aktorit dhe miq të tij të vjetër, por asnjë prej pesë protagonistëve të “Friends” nuk shfaqet në të.
Regjisorja Mary Robertson konfirmoi se ekipi i kishte kontaktuar aktorët për t’i ftuar të merrnin pjesë, por ata kishin vendosur të mos përfshiheshin në projekt. Ajo theksoi se nuk kishte asnjë pakënaqësi ndaj vendimit të tyre dhe se secili e përjeton humbjen në mënyrën e vet.
“E di që aktorët e ‘Friends’ e duan Matthew-n dhe e vajtojnë atë. Ne i pyetëm nëse dëshironin të merrnin pjesë, por ata vendosën të mos e bënin”, shpjegoi Robertson.
Edhe njerku i aktorit, Keith Morrison, gazetar i njohur i emisionit “Dateline”, dhe pjesëtarë të tjerë të familjes vendosën të mos merrnin pjesë në dokumentar.
Regjisorja tha se e kuptonte pse disa prej tyre nuk dëshironin të flisnin publikisht për humbjen, ndërsa vlerësoi vendimin e Mias për të ndarë kujtimet e saj.
Dokumentari “The One About Matthew Perry” trajton karrierën e aktorit, famën që fitoi përmes “Friends”, marrëdhëniet personale dhe betejën e gjatë me varësinë nga substancat.
Matthew Perry u gjet pa shenja jete në vaskën e tij në shtëpinë në Kaliforni, më 28 tetor 2023. Sipas raportit të autopsisë, vdekja u shkaktua nga efektet akute të ketaminës dhe u klasifikua si mbytje aksidentale.
Në vitin 2024, hetimet për vdekjen e tij çuan në arrestimin e pesë personave, të cilët u akuzuan për përfshirje në rrethanat që çuan në mbidozën fatale të aktorit. Çështja përfundoi me dënime penale për persona të përfshirë në furnizimin e tij me substanca.
Përmes rrëfimeve të familjarëve dhe miqve, dokumentari synon të sjellë një portret më të plotë të njeriut pas personazhit të famshëm televiziv.
“The One About Matthew Perry” do të publikohet në Netflix më 27 tetor 2026, pak ditë para përvjetorit të tretë të vdekjes së aktorit.
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