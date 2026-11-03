Mourinho: Më duhen tre vite për ta bërë Realin perfekt
“Sa kohë do të duhet për një Real Madrid të përsosur? Tre sezone”, tha José Mourinho në prag të ndeshjes së Los Blancos jashtë fushe kundër AEK Athens. Special One shtoi: “Ky ekip ka potencial të madh, pa dyshim. Por ata nuk kanë fituar asgjë ende. Do të shohim se çfarë na pret në vazhdim”.
Serioz dhe dukshëm i trishtuar nga lajmi i tmerrshëm për Jesús de Miguel, portugezi tha: “Është shumë tronditëse për të gjithë, veçanërisht për ne, që jemi në fushë çdo ditë, duke garuar. Është e vështirë, shumë e trishtueshme. Mendimet dhe ndjenjat e mia shkojnë me familjen dhe miqtë e Jesús. Duhet të jetë gjithashtu një kohë shumë e vështirë për lojtarin tjetër të përfshirë. Është e trishtueshme për të gjithë”.
Përër Fede Valverden, pozicionin e tij dhe opsionet e mundshme. “E shoh Feden si një lojtar vendimtar për ekipin. Të qenit kapiten i Real Madridit e bën atë t’i shohë gjërat ndryshe. Kur je kapiten, duhet të jesh ndryshe. Është një përgjegjësi dhe mendoj se kjo do ta bëjë atë të luajë kudo që është e nevojshme për ekipin e tij dhe shokët e ekipit”.
“Kjo është ajo që është një kapiten për mua dhe kjo është arsyeja pse jam i bindur se nuk do të jetë problem për Feden të luajë kudo. Nëse ai nevojitet në pozicionin e mbrojtësit të majtë, ai do ta bëjë këtë për shkak të përgjegjësisë së një kapiteni. Skuadra është ndërtuar për të luajtur me Valverden në mesfushë. Kjo do të thotë që nuk kemi shumë mesfushorë dhe, meqenëse nuk kemi shumë, ai me siguri do të luajë përsëri në mesfushë”.
“Nëse më pyetni nëse jam i lumtur që ai po luan në pozicionin e mbrojtësit të krahut, po. Nëse më pyetni nëse skuadra po luan më mirë në atë anë, po. Por në mesfushë, kemi Tchouaméni, Camavinga, Bernardo, Thiago dhe kaq. Kjo është arsyeja pse them se Fede do të luajë në pozicionin e mbrojtësit të krahut, sepse të gjithëve na pëlqen”.
Mourinho, i cili theksoi vështirësinë e të luajturit në Athinë (“Madridi ka fituar këtu vetëm një herë nga tetë herë, kjo duhet të thotë diçka”), konfirmoi se Vinicius do të luajë si titullar. “Mos harroni Brahimin, Endrick… Ne kemi shumë lojtarë cilësorë atje. Të kesh shumë lojtarë nuk është kurrë problem për mua. Diomande mund të luajë në të dy krahët, Brahimi gjithashtu, Endrick në të djathtë, por edhe në të majtë… Nga të gjithë, Vini është lojtari më i përshtatshëm për të luajtur në krahun e majtë. Ne e dimë këtë.”
Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.