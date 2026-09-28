MTV VMAs 2026: Lista e fituesve
Madonna ishte padyshim mbretëresha e mbrëmjes në MTV Video Music Awards 2026, duke dominuar ceremoninë e zhvilluar të dielën në Peacock Theater në Los Angeles.
Ikona e muzikës, e cila ishte nominuar në 13 kategori, u largua nga ceremonia me shtatë çmime, përfshirë trofeun për “Artisten e Vitit”, “Bashkëpunimin më të Mirë” së bashku me Sabrina Carpenter, si dhe çmimet për këngën më të mirë dance, kinematografinë, koreografinë, albumin më të mirë dhe videon më të mirë në format të gjatë.
Madonna triumfoi me projektin “Confessions II”, duke konfirmuar edhe një herë statusin e saj si një prej figurave më të rëndësishme të historisë së MTV VMAs.
Taylor Swift pati gjithashtu një mbrëmje të suksesshme. E nominuar në 11 kategori, Swift fitoi Videon e Vitit për “The Fate of Ophelia”, si dhe çmimin për regjisorin më të mirë për “Opalite”.
Ajo mori gjithashtu çmimin e ri “Artist Director Honors”, duke e çuar në 32 numrin total të trofeve VMA gjatë karrierës së saj. Me këtë shifër, Swift u bë artistja më e vlerësuar në historinë e ceremonisë.
BTS ishte një tjetër prej emrave të mëdhenj të mbrëmjes. Grupi koreano-jugor fitoi çmimin “Kënga e Vitit” me “Swim”, si dhe trofeun për “K-pop-in më të Mirë”. Ndërkohë, Sienna Spiro u shpall artistja e re më e mirë, ndërsa LISA fitoi në kategorinë “Pop-i më i Mirë” me “Dream”, në bashkëpunim me Kentaro Sakaguchi.
Fituesit kryesorë të MTV VMAs 2026
Videoja e Vitit
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Artisti/Artistja e Vitit
Madonna
Kënga e Vitit
BTS – “Swim”
Artisti/Artistja e Re më e Mirë
Sienna Spiro
Bashkëpunimi më i Mirë
Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”
Pop-i më i Mirë
LISA feat. Kentaro Sakaguchi – “Dream”
Hip-Hop-i më i Mirë
Cardi B feat. Kehlani – “Safe”
R&B-ja më e Mirë
Bruno Mars – “I Just Might”
Alternative më e Mirë
Olivia Rodrigo – “the cure”
Dance-i më i Mirë
Madonna – “Confessions II – The Film”
Latin-i më i Mirë
Bad Bunny – “NUEVAYoL”
K-pop-i më i Mirë
BTS – “Swim”
Country më i Mirë
Ella Langley – “Choosin’ Texas”
Regjia më e Mirë
Taylor Swift – “Opalite”
Drejtimi Artistik më i Mirë
PinkPantheress & Zara Larsson – “Stateside”
Kinematografia më e Mirë
Madonna – “Confessions II – The Film”
Montazhi më i Mirë
Sabrina Carpenter – “House Tour”
Koreografia më e Mirë
Madonna – “Confessions II – The Film”
Efektet Vizuale më të Mira
Ariana Grande – “hate that i made you love me”
Albumi më i Mirë
Madonna – “Confessions II”
Grupi më i Mirë
BTS
Videoja më e Mirë në Format të Gjatë
Madonna – “Confessions II – The Film”
Kënga e Verës
Ariana Grande – “hate that i made you love me”
Rikthimi i Madonna-s në skenën e VMAs pas 23 vitesh
Një prej momenteve më të komentuar të mbrëmjes ishte rikthimi i Madonna-s në skenën e MTV VMAs pas 23 vitesh.
Ajo hapi ceremoninë me një performancë të përbashkët me Sabrina Carpenter dhe Charli XCX, në një spektakël që tërhoqi vëmendjen që në minutat e para të eventit.
Ceremonia, e drejtuar nga Snoop Dogg, përfshiu gjithashtu homazhe për dy ikona të ndjera të muzikës, Dolly Parton dhe George Michael.
Një tjetër moment i rëndësishëm ishte nderimi i Nirvana-s me Video Vanguard Award, ndërsa Taylor Swift prezantoi edhe videoklipin e ri të këngës “Patient Zero”, ku shfaqen Dakota Johnson dhe Colin Farrell.
MTV Video Music Awards 2026 u zhvilluan në Peacock Theater në Los Angeles, në një mbrëmje të mbushur me yjet më të mëdhenj të muzikës botërore.
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