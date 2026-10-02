«Musical Con» zbulon programin e plotë të edicionit të pestë: yje të Broadway-t dhe West End-it mblidhen në Londër
Konventa e fansave të teatrit muzikor kthehet në ExCeL London këtë tetor me ribashkimin e Anthony Rapp-it dhe Adam Pascal-it për 30-vjetorin e «Rent»-it, Kerry Butler, Layton Williams dhe një «spotlight» për «Beetlejuice».
Konventa më e madhe e fansave të teatrit muzikor në Britaninë e Madhe, «Musical Con», ka zbuluar programin e plotë të edicionit të pestë jubilar, i cili do të mbahet në ExCeL London këtë tetor — siç njofton BroadwayWorld. Fundjava do të mbledhë yje të Broadway-t dhe West End-it, me performanca, ribashkime, workshop-e, masterclass-e dhe panele ekskluzive për mijëra fansa.
Një nga pikat kulmore do të jetë ribashkimi i yjeve origjinale të Broadway-t Anthony Rapp dhe Adam Pascal — Mark Cohen dhe Roger Davis i parë — për festën e 30-vjetorit të «Rent»-it. Dyshja do të performojë live në skenën kryesore dhe do të ndajë histori nga muzikali legjendar i Jonathan Larson-it, tri dekada pas mbërritjes së tij në Broadway.
Programi përfshin edhe një «Beetlejuice Spotlight» me yjet e West End-it David Hunter, Chelsea Halfpenny, Hannah Norberg dhe Tom Xander, përkrah të nominuarës për Tony, Kerry Butler — e cila e krijoi në Broadway rolin e Barbara Maitland. Fituesi i Olivier-it, Layton Williams, do të ketë një «Artist Spotlight» kushtuar karrierës së tij, nga «Billy Elliot» te roli i Herodit në «Jesus Christ Superstar».
Në skenën kryesore do të ketë edhe një fokus mbi «Death Note The Musical», i cili kthehet në Barbican vitin e ardhshëm, si dhe vështrime ekskluzive mbi shfaqje të reja që synojnë West End-in, përfshirë «Mona Loser», «Ceilidh» dhe riimagjinimin e «FAME!». Fansat do të gjejnë edhe ribashkime kastesh — yjet e «Starlight Express», Jeevan Braich dhe Jade Marvin, do të ribashkohen me kolegët — konkursin e cosplay-it, kuizin «Show Off» dhe një këndim kolektiv të teatrit muzikor.
«Pesë vjet më parë krijuam Musical Con për t’u dhënë fansave të teatrit muzikor një vend që është plotësisht i tyre, dhe ky edicion jubilar feston gjithçka që duam te ky komunitet», thonë bashkëthemeluesit Shanay Holmes dhe Chris Steward.
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