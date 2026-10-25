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25 Tet 2026
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Bota

Musk: SpaceX kufizoi aksesin e Ukrainës në Starlink pasi ushtria e tyre shkeli kushtet e shërbimit

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Elon Musk ka deklaruar se kompania e tij SpaceX ka kufizuar shërbimin e internetit Starlink në Ukrainë, pasi zyrtarët ukrainas njoftuan se problemet e lidhjes duket se janë zgjidhur.

Miliarderi amerikan akuzoi ushtrinë ukrainase për shkelje të kushteve të përdorimit të Starlink, duke pretenduar se shërbimi komercial civil ishte përdorur për sulme ushtarake me dronë. Megjithatë, ai mohoi të ishte përgjegjës për problemet e raportuara njëkohësisht me Starshield, një sistem komunikimi i nivelit ushtarak i drejtuar nga SHBA-ja.

Kievi nuk ka komentuar zyrtarisht deklaratat e fundit të Musk, ndërsa këshilltari presidencial ukrainas, Serhiy Beskrestnov, e cilësoi postimin e tij si “shumë të çuditshëm”.

Më herët, Musk kishte mohuar se kishte ndërprerë qëllimisht lidhjen e Ukrainës, pasi problemet e raportuara kishin ngritur shqetësime për ndikimin në aftësinë e forcave ukrainase për të kryer operacione mbrojtëse.

Çështja doli në pah javën e kaluar, në një kohë tensionesh më të gjera mes Uashingtonit dhe Kievit lidhur me sulmet ukrainase ndaj infrastrukturës ruse të naftës.

Deklaratat e fundit të Musk dhe rikthimi i dukshëm i shërbimit erdhën pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se i kishte kërkuar pronarit të Tesla-s dhe platformës X ta rivendoste shërbimin, ndonëse më parë kishte mohuar se i kishte kërkuar të kufizonte lidhjen.

“Përdorimi i Starlink, një shërbimi komercial civil, për sulme sulmuese me dronë për të vrarë njerëz nuk është lejuar kurrë dhe as nuk duhet të lejohet”, shkroi Musk në platformën X të shtunën.

Ai shtoi se ushtria ukrainase kishte shkelur kushtet e shërbimit duke e përdorur për sulme me dronë dhe se kjo mundësi ishte bllokuar javën e kaluar.

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