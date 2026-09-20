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Ekspozita

Muzeu i Cleveland-it hap ekspozitën e parë kushtuar akuarelive të Andrew Wyeth: gati 75 vepra, shumica të ekspozuara për herë të parë

Ekspozita «Spectacular Freedom: Andrew Wyeth and the Modern American Watercolor» hapet sot në Muzeun e Artit të Cleveland-it dhe zgjat deri më 18 janar 2027.

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Maine Fisherman (Peshkatari i Maine-it), 1936, Andrew Wyeth
Maine Fisherman (Peshkatari i Maine-it), 1936, akuarel mbi letër. © Wyeth Foundation for American Art / Artists Rights Society (ARS), New York

Muzeu i Artit i Cleveland-it në Ohio të Shteteve të Bashkuara hap sot, më 20 shtator 2026, ekspozitën e re «Spectacular Freedom: Andrew Wyeth and the Modern American Watercolor», që do të zgjasë deri më 18 janar 2027. Ekspozita eksploron praktikën inovative të akuarelit të Andrew Wyeth (1917–2009), një nga piktorët më të njohur amerikanë të shekullit XX, të famshëm sidomos për veprën «Christina’s World».

Maine Fisherman (Peshkatari i Maine-it), 1936, Andrew Wyeth
Maine Fisherman (Peshkatari i Maine-it), 1936, akuarel mbi letër. © Wyeth Foundation for American Art / Artists Rights Society (ARS), New York

Përmes gati 75 veprave nga trashëgimia e artistit — shumica e të cilave nuk janë ekspozuar kurrë më parë publikisht — së bashku me një përzgjedhje të pikturave të tij me tempera, ekspozita ofron një perspektivë të re mbi dekadat e hershme të krijimtarisë së Wyeth-it, duke hedhur dritë mbi eksperimentimet dhe procesin e tij krijues me akuarelin.

Në ekspozitë, akuareli paraqitet si një medium kombëtar, i përshtatshëm për përvojën amerikane — një teknikë përmes së cilës Wyeth shprehu thellësisht peizazhin dhe jetën e përditshme të Amerikës së tij, nga brigjet e Maine-it deri në fushat e Pennsylvania-s.

Andrew Wyeth konsiderohet gjerësisht si një nga figurat më të rëndësishme të artit amerikan të shekullit XX, i njohur për realizmin e tij të hollësishëm dhe për ndjeshmërinë poetike ndaj natyrës dhe figurës njerëzore.

Ekspozita organizohet nga Muzeu i Artit i Cleveland-it në bashkëpunim me Wyeth Foundation for American Art, me mbështetjen e Andrew & Betsy Wyeth Study Center të Brandywine Museum of Art. Ajo do të qëndrojë e hapur për publikun deri më 18 janar 2027.

Burimi: Cleveland Museum of Art

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