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Gala 2026 e The Shed në Nju Jork mblodhi 2.1 milionë dollarë: nderohet John Legend

Qendra kulturore The Shed në Hudson Yards mblodhi 2.1 milionë dollarë në galanë vjetore të 2026-s, duke nderuar me çmimin "Dan Doctoroff Disruptor Award" pesë personalitete, mes tyre muzikantin John Legend.

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The Shed në Hudson Yards, Nju Jork. Foto: Gunnar Klack, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Qendra kulturore The Shed në Hudson Yards, Nju Jork, mblodhi 2.1 milionë dollarë në galanë e saj vjetore të 2026-s, të mbajtur të enjten. Ngjarja e shkëlqyeshme i bashkoi miqtë dhe mbështetësit e institucionit në mjediset e saj ikonike në anën perëndimore të Manhatanit.

Fondet e grumbulluara do të mbështesin misionin e The Shed për të nxitur eksperimentimin, rritjen dhe inovacionin mes krijuesve në të gjitha artet, duke u dhënë mundësi artistëve në zhvillim dhe emrave të mirënjohur të sjellin në jetë vepra të reja ambicioze.

Në qendër të mbrëmjes ishte ceremonia e nderimit: anëtarët e bordit Darla Moore dhe Colby Mugrabi, dramaturgia e nderuar me çmimin Pulitzer Lynn Nottage, muzikanti fitues i çmimit Grammy John Legend dhe regjisorja e aktorja Whitney White — të pestë morën Çmimin “Dan Doctoroff Disruptor Award 2026” për kontributin e tyre në muzikalin e ardhshëm “Imitation of Life”, i cili do të ketë premierën botërore në The Shed.

Ndër të ftuarit u panë artistët dhe personalitetet më të njohura të botës së artit dhe modës, përfshirë artistin Jeff Koons, stilistët Marc Jacobs dhe Thom Browne, regjisorin Sam Levinson dhe aktoren Kara Young, së bashku me udhëheqjen e The Shed: kryetarin e bordit Jonathan Tisch, drejtoreshën ekzekutive Meredith Hodges dhe drejtorin artistik Alex Poots.

Pas darkës, John Legend dhe Adrienne Warren dhuruan një moment të paharrueshëm duke interpretuar dy këngë, një shije ekskluzive të muzikës së prodhimit të ardhshëm. Festa vazhdoi deri vonë me një afterparty të udhëhequr nga muzikanti dhe DJ Jamie xx, duke e mbyllur natën në ritmin e muzikës elektronike.

Burimi: Cultured Magazine (përmes USA Art News)

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