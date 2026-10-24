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Maqedonia e Veriut

MZT Skopje e nis me humbje sezonin në ABA2: bie 75-85 ndaj Sutjeskës në Nikshiq

Kampioni maqedonas MZT Skopje u mposht 75-85 nga Sutjeska e Nikshiqit në ndeshjen e parë të sezonit të ri në ligën ABA2. Aerodromasit udhëhoqën në pushim 40-39, por nuk e përballuan çerekun e fundit, të cilin e humbën 16-25.

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Ndeshje e MZT Skopje në basketboll (Foto: Wikimedia Commons)

MZT Skopje e nisi me humbje sezonin e ri në ligën ABA2: kampioni maqedonas u mposht në Nikshiq nga Sutjeska vendase me rezultat 85-75, siç njofton Gol.mk.

Sipas raportimit të Gol.mk, aerodromasit e nisën ndeshjen me ngërç dhe me realizim të dobët, ndërsa as Sutjeska nuk i shfrytëzoi disa gjuajtje të hapura, ndaj çereku i parë u mbyll me pak pikë, 16-11 për vendasit. MZT luajti shumë më mirë në pjesën e dytë të pjesës së parë, e fitoi atë 29-23 dhe shkoi në pushim me epërsi minimale, 40-39.

Ekipi i trajnerit Vasko Atanasov u mbajt në baraspeshë edhe në çerekun e tretë, por në fillim të çerekut të fundit pësoi një rënie, kur Sutjeska shkoi deri në +7 pikë. MZT dha maksimumin për t’u kthyer në ndeshje, por vendasit shënonin pikë të lehta dhe në fund fituan me meritë.

Më i miri te fituesit ishte Stefan Mitroviq me 22 pikë, ndërsa te MZT Skopje u dalluan Noa Farahan me 18 dhe Dimitrije Nikoliq me 17 pikë.

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