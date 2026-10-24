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Maqedonia e Veriut

Tre gola të anuluar: Shkëndija dhe Vardari barazojnë 0-0 në derbin e Gostivarit

Derbi i javës së 11-të të Ligës së Parë mes Shkëndijës dhe Vardarit në Gostivar u mbyll pa fitues dhe pa gola, por me tre gola të anuluar pas ndërhyrjeve të VAR-it — një për tetovarët dhe dy për shkupjanët në fundin dramatik. FFM-ja vlerësoi se të tri vendimet ishin të drejta.

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Nga derbi Shkëndija–Vardari në Gostivar (Foto: Sport1)

Derbi i madh i futbollit maqedonas mes Shkëndijës dhe Vardarit, i luajtur në Gostivar në kuadër të javës së 11-të të Ligës së Parë, u mbyll pa fitues dhe pa gola, siç njofton Derbi. Ndeshja ishte mjaft specifike: të dyja ekipet patën raste dhe gjysmëraste, por në fund rrjetat heshtën për shkak se tre gola u anuluan me ndihmën e sistemit VAR.

Në pjesën e parë Ndzengeu e mposhti portierin Taleski, por goli u anulua për shkak të një pozicioni të dukshëm jashtë loje. Më pas gjithçka mbeti e qetë deri në fundin dramatik, kur mysafirët nga Shkupi e tundën dy herë rrjetën e portierit Gaje, por në të dyja rastet erdhi reagimi nga dhoma e VAR-it: shënuan Danev dhe më pas Spahiu, por në të dyja aksionet u konstatua pozicion i palejuar.

Pas ndeshjes reagoi edhe Federata e Futbollit e Maqedonisë (FFM), e cila, siç njofton Sport1, vlerësoi se të tri ndërhyrjet e VAR-it ishin të drejta dhe në përputhje të plotë me Rregullat e lojës dhe protokollin e VAR-it. Sipas FFM-së, momentet e diskutueshme ndodhën në minutën e 30-të, kur shënoi Shkëndija, si dhe në minutat 89 dhe 93, kur Vardari e tundi dy herë rrjetën; në të tri rastet, pas kontrollit dhe tërheqjes së vijave të pozicionit jashtë loje, u konstatua pozicion i palejuar. “Ndeshja derbi mes Shkëndijës dhe Vardarit u gjykua shkëlqyeshëm, me vendime të drejta në të gjitha situatat sfiduese”, thuhet në njoftimin e FFM-së, që thekson edhe koordinimin e mirë mes arbitrave në fushë dhe kolegëve në dhomën e VAR-it.

Ky epilog e lë Shkëndijën në krye të tabelës me 24 pikë — një më shumë se Struga dhe tri më shumë se mbajtësi i kupës, Vardari.

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