NAACP kërkon në gjykatë bllokimin e agjentëve federalë si monitorues zgjedhorë, seanca sot para gjykatësit Walton
Organizata për të drejtat civile kërkon urdhër të përkohshëm që ndalon administratën Trump të caktojë personel nga agjencitë federale të zbatimit të ligjit në programin e Departamentit të Drejtësisë për monitorimin e zgjedhjeve, ndërsa departamenti përgjigjet se ndalimi i frikësimit të votuesve nuk zbatohet për qeverinë federale.
NAACP i është drejtuar një gjykate federale me kërkesën që Departamenti i Drejtësisë të ndalohet të dërgojë agjentë federalë si pjesë e planit të tij për të vendosur të paktën 1.000 monitorues zgjedhorë në të gjithë vendin të martën, ditën e zgjedhjeve të mesit të mandatit, siç njofton Democracy Docket. Në dosjen e paraqitur të dielën, organizata për të drejtat civile citoi deklarata të fundit të një zyrtari të lartë të Divizionit për të Drejtat Civile të departamentit, sipas të cilave agjentë federalë nga disa agjenci të zbatimit të ligjit mund të përdoren për të vëzhguar qendrat e votimit në ditën e zgjedhjeve.
Sipas dosjes, më 28 tetor Departamenti i Drejtësisë konfirmoi se do të vendosë personel nga Byroja e Burgjeve (BOP), Administrata kundër Drogës (DEA) dhe Byroja e Alkoolit, Duhanit, Armëve të Zjarrit dhe Eksplozivëve (ATF) në qendra votimi në të gjithë vendin si monitorues zgjedhorë. NAACP i kërkon konkretisht gjykatësit të distriktit Reggie Walton të lëshojë një urdhër të përkohshëm kufizues që i ndalon administratës Trump të caktojë agjentë, oficerë apo personel nga agjencitë federale të zbatimit të ligjit në programin e monitorimit të zgjedhjeve; në alternativë, organizata kërkon që agjentëve t’u ndalohet të mbajnë armë zjarri, distinktivë dhe pajisje filmimi, apo të kryejnë veprimtari të zbatimit të ligjit, gjatë shërbimit si monitorues. Walton ka caktuar një seancë dëgjimore për sot, të hënën, në orën 13:30 sipas orës lindore, mbi kërkesën e organizatës.
Në qendër të debatit është deklarata e Eric Neff, avokatit që drejton Seksionin e Votimit të Divizionit për të Drejtat Civile, i cili ka pohuar se plani për 1.000 monitorues nuk do të ndryshojë nga praktikat e departamentit në garat e kaluara, ndonëse vetë ai bëri të ditur një largim të paprecedentë nga përpjekjet e mëparshme të monitorimit: përdorimin e mundshëm të agjentëve federalë. Neff tha se “punonjës” nga BOP, DEA dhe ATF do të vëzhgojnë votimin të martën, por shtoi se këtyre punonjësve u ndalohet të kenë armë zjarri me vete dhe u ndalohet të ndërmarrin çfarëdo veprimi gjatë monitorimit, duke pohuar se gjatë monitorimit ata nuk do të veprojnë si personel i zbatimit të ligjit.
Në dosjen e së dielës, NAACP argumentoi se plani për të vendosur agjentë federalë si monitorues shkel ndalimin e frikësimit të votuesve në Aktin për të Drejtat e Votimit dhe përbën një ndryshim rrënjësor të programit të monitorimit të zgjedhjeve të Divizionit për të Drejtat Civile. “Thënë thjesht, planet e të paditurve për të vendosur çdo agjent, hetues apo personel federal të zbatimit të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme të 3 nëntorit 2026 përbëjnë frikësim të paligjshëm të votuesve”, thuhet në dosje. Organizata vuri në dukje gjithashtu se, sipas vetë raportimit të departamentit këtë vit, pothuajse të gjithë punonjësit e Byrosë së Burgjeve janë agjentë të akredituar të zbatimit të ligjit, çka do të thotë se punonjësit e kësaj byroje që do të vendosen si monitorues ka shumë gjasa të jenë zyrtarë të zbatimit të ligjit.
Në dosjen kundërpërgjigjese, Departamenti i Drejtësisë argumentoi se vendosja e agjentëve federalë në qendrat e votimit nuk mund të përbëjë frikësim të paligjshëm sipas Aktit për të Drejtat e Votimit, sepse dispozita e frikësimit, sipas departamentit, “nuk zbatohet për qeverinë federale”: departamenti pohoi më tej se, kur krijoi aktin, Kongresi nuk kishte synuar që “personat” e rregulluar nga statuti të përfshinin Shtetet e Bashkuara. Akti, nga ana e tij, ndalon shprehimisht çdo “person, qoftë duke vepruar nën ngjyrën e ligjit apo ndryshe”, të frikësojë votuesit.
Konteksti e bën përplasjen edhe më të mprehtë në prag të votimit: sipas USA Today, departamenti e ka zgjeruar ndjeshëm programin e monitoruesve këtë vit, duke dërguar mbi 1.000 monitorues në të 50 shtetet; disa zyrtarë qarqesh i thanë gazetës se nuk u ishte dhënë shumë informacion se pse juridiksioni i tyre ishte zgjedhur për një monitorues, dhe disa vunë në dukje se ndodhen në zona me prirje liberale dhe popullsi të madhe hispanike. Një zëdhënëse e departamentit tha se të gjithë vëzhguesit do të jenë personel i Departamentit të Drejtësisë i trajnuar mbi ligjet shtetërore dhe vendore, me detyrën të monitorojnë, dokumentojnë dhe raportojnë mbi respektimin e ligjeve federale të votimit, pa autorizim për të ndërhyrë. Historikisht, departamentet e mëparshme kanë dërguar si monitorues avokatë civilë ose staf mbështetës juridik nga Seksioni i Votimit, jo prokurorë apo agjentë të zbatimit të ligjit.
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