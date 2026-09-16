Dhoma e Përfaqësuesve i kërkon për herë të tretë Trump-it t’i japë fund luftës me Iranin
Demokratët e quajnë votimin më të rëndësishmin deri tani — vetëm disa javë para zgjedhjeve të mesmandatit të nëntorit. Shtatë republikanë votuan pro.
Dhoma e Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara votoi të martën një rezolutë që i kërkon presidentit Donald Trump t’i japë fund luftës me Iranin — hera e tretë që Dhoma, e udhëhequr nga demokratët, miraton një masë të tillë.
Demokratët e quajnë votimin më të rëndësishmin deri tani, pasi vjen vetëm disa javë para zgjedhjeve të mesmandatit të nëntorit. Shtatë republikanë votuan pro masës, nga katër që kishin votuar në rezolutat e mëparshme. Zyrtarisht, udhëheqja republikane e Dhomës nuk i detyron anëtarët të votojnë në një drejtim për këtë lloj rezolutash, por vetë Trump ka sulmuar republikanët që kanë votuar kundër tij, duke e trajtuar si test besnikërie.
Përpjekja e mëparshme e Kongresit për të frenuar kompetencat ushtarake të Trump në Iran përfundoi dramatikisht: mjaftueshëm republikanë në Senat votuan pro në fillim, por presioni nga Shtëpia e Bardhë detyroi një senator republikan ta ndryshonte votën. Nuk dihet ende nëse Senati i ka votat këtë herë, por demokratët planifikojnë të provojnë përsëri më vonë këtë javë.
Jashtë Kapitolit, votuesit po bëhen gjithnjë e më skeptikë ndaj luftës: 67% e amerikanëve thonë se vendimet e Trump-it për aksionin ushtarak në Iran e kanë dëmtuar SHBA-në, sipas një sondazhi të CNN të verës. Çmimet e karburanteve po rriten sërish, me dizelin që kalon 6 dollarë për gallon. Demokratët kanë shpenzuar pjesën më të madhe të vitit 2026 duke detyruar kolegët republikanë të regjistrohen publikisht për armiqësitë e administratës me Iranin, që janë bërë efektivisht lufta e parë një-partiake e vendit.
Burimi: CNN
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