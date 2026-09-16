Bordi i Qendrës Kennedy voton mbylljen e menjëhershme pas thirrjes kaotike të Trump-it në Zoom
Vendimi erdhi pas një përplasjeje të tensionuar mes presidentit Donald Trump dhe kongresistes demokrate Joyce Beatty, vetëm pak orë pasi një gjykatës federal ndaloi planin për t'i vënë emrin e Trump-it godinës së Qendrës Kennedy.
Bordi i Qendrës Kennedy votoi të martën mbylljen e menjëhershme të qendrës, pas një mbledhjeje të tensionuar gjatë së cilës presidenti Donald Trump u thirr përmes Zoom-it për të sulmuar kongresisten demokrate Joyce Beatty, anëtare e bordit.
“Ishte e çmendur,” tha një burim i njohur me bisedën midis Trump-it dhe Beatty-së, padia e së cilës ka penguar vendosjen e emrit të Trump-it në ndërtesë. Një burim tjetër tha se Trump bërtiti, duke e fajësuar Beatty-n për futjen e gjykatave në mes dhe për rënien e qendrës së arteve performuese.
Beatty i tha Trump-it se ai e kishte zhytur Qendrën Kennedy në borxhe të thella. Më pas, Beatty i tha CNN-së se Trump “e hodhi zemërimin” në telefonatë dhe e bëri çështjen “personale” me të, pasi ajo fitoi në gjykatë më herët të martën. Ai kërcënoi ta mbante “personalisht përgjegjëse” nëse tavani binte në Qendrën Kennedy dhe lëndonte dikë.
Vota e bordit dhe telefonata e Trump-it erdhën çastin pasi një gjykatës federal ndaloi planin e fundit të Bordit të Qendrës Kennedy për të shtuar emrin e Trump-it në memorialin për presidentin John F. Kennedy. Gjykatësi distriktor Casey Cooper tha se propozimi për të shtuar një mbishkrim që falënderon presidentin për rinovimin e ndërtesës, së bashku me lëvizjen për të riemëruar kampusin pas tij — “shkel një urdhër gjyqësor federal dhe një statut që Kongresi ka miratuar”.
“Thjesht, të paditurit nuk mund të instalojnë memoriale për presidentin Trump apo këdo tjetër në Qendrën Kennedy pa bekimin e Kongresit,” shkroi Cooper. Para mbylljes së plotë, bordi do të duhet të sigurojë një vendim që përmbys urdhrin e mëparshëm të Cooper-it që kërkon që institucioni të qëndrojë hapur ndërsa padia e Beatty-t vazhdon. Departamenti i Drejtësisë pritet ta paraqesë atë kërkesë deri të premten. Qendra Kennedy apeloi vendimin e Cooper-it për emrin e Trump-it të martën në mbrëmje në Gjykatën e Apelit të DC-së.
Pas votës së bordit, Trump nënkuptoi se nëse emri i tij nuk vendoset përfundimisht në ndërtesë, rinovimi nuk do të ndodhë: “Mbyllja do të bëhet menjëherë, megjithatë, Rinovimi dhe Rindërtimi nuk mund të fillojë derisa Circuiti i DC-së të vendosë për emrin e miratuar nga Bordi”. Trump shtoi se nëse vendimi i gjykatës për emrin “është negativ, gjë që nuk duhet të jetë, dhe nuk përmbyset nga Gjykata e Lartë, Rindërtimi dhe Rinovimi i Qendrës Kennedy nuk do të bëhet”. Ai tha gjithashtu se 17 milionë dollarë që ka mbledhur janë depozituar në llogarinë e Qendrës Kennedy “për ta mbajtur në këmbë” ndërkohë.
Burimi: CNN
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