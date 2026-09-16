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Konflikti SHBA - Iran

OKI dënon sulmet e Huthi-t ndaj Mekës dhe Medinës: “Shkelje flagrante e ligjit ndërkombëtar”

Organizata e Bashkëpunimit Islamik shpall solidaritet të plotë me Arabinë Saudite pas përpjekjes së Huthi-t për të goditur me dron qytetet e shenjta; koalicioni saudit njoftoi se ka rrëzuar dronin që po shkonte drejt Mekës.

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Qabja në Mekë

Organizata e Bashkëpunimit Islamik ka dënuar “sulmet e tmerrshme të nisura nga grupi Huthi” ndaj Arabisë Saudite, në veçanti ato që synonin Mekën dhe rajonin e Medinës. Në një deklaratë të sekretariatit të përgjithshëm të OKI-së thuhet se sulmet ndaj “vendeve të shenjta, xhamive dhe objekteve civile” janë një shkelje flagrante e ligjit ndërkombëtar.

Organizata, e cila bashkon 57 shtete myslimane, shprehu “solidaritet të plotë” me Arabinë Saudite dhe mbështetje për masat e marra nga mbretëria për të mbrojtur sigurinë e saj dhe sigurinë e pelegrinëve. Dënimi vjen vetëm disa orë pasi koalicioni saudit njoftoi se kishte interceptuar dhe shkatërruar një dron të Huthi-t që po shkonte drejt Mekës.

Përpjekja për të goditur qytetet e shenjta shënon një përshkallëzim të rrezikshëm në konfliktin mes Arabisë Saudite dhe Huthi-ve të mbështetur nga Irani. Prej ditësh, Huthi-t kanë intensifikuar sulmet me raketa dhe dronë ndaj infrastrukturës civile dhe energjetike saudite, ndërsa Rijadi i është përgjigjur me sulme ajrore ndaj pozicioneve të Huthi-t në Jemen.

Analistët thonë se dënimi i OKI-së rrit presionin diplomatik mbi Huthi-t dhe mbrojtësin e tyre iranian, ndërsa lufta rajonale hyn në një fazë edhe më të paparashikueshme me bllokimin e dy ngushticave kryesore të naftës — Hormuzin dhe Bab al-Mandebin.

Burimi: Al Jazeera

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