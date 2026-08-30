Curaçao dhe Nevada përballen në finalen e Little League World Series 2026
Curaçao dhe Nevada do të përballen në finalen e Little League World Series 2026 për të vendosur kampionin e turneut. Ndeshja finale është caktuar për të dielën në orën 15:00 ET në Lamade Stadium në Williamsport, Pensilvani.
Siç raporton Bleacher Report, Curaçao fitoi gjysmëfinalen ndërkombëtare ndaj Japonisë 4-0, me një paraqitje dominuese të pitcher-it Jaymiëll Martina, i cili regjistroi 12 strikeout në 5.2 inning dhe realizoi një double me RBI në të katërtën. Curaçao mori avantazhin në një raund të tretë me tre pikë, ndërsa Martina mbylli fraksionin e parë pa pranuar pikë. Në gjysmëfinalen e shteteve, Paseo Verde Little League nga Henderson, Nevada mposhti Ohio-n 12-2, pas një serie pikësh në inningun e dytë; gjatë kësaj fitoreje Carsynn Meyer u bë vajza e gjashtë në historinë e LLWS që regjistron më shumë se një goditje në turne.
Paseo Verde përfaqëson rajonin Mountain dhe Shtetet e Bashkuara, ndërsa Pariba Little League nga Pariba, Curaçao përfaqëson bracketin ndërkombëtar. Kjo është hera e dytë radhazi që Nevada arrin në finalen e LLWS; për Curaçaon, kjo është paraqitja e gjashtë në ndeshjen për titull. Pariba do të kërkojë të bëhet ekipi i dytë nga Curaçao që fiton kampionatin, pas skuadrës së Willemstadit të vitit 2004.
Sipas Bleacher Report, finalja do të luhet në Lamade Stadium të dielën në orën 15:00 ET, dhe vëmendja pritet të përqendrohet te paraqitja e Martina për Curaçaon dhe fuqia sulmuese e Nevadas në përpjekje për të sigurua titullin.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.