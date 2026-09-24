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Kosova

Nata e 9-të e protestës “Jo në emrin tim” sonte në Prishtinë, Çitaku: S’kemi me u ndalë, deri në fund

Organizatori Çlirim Haziri njoftoi se protesta për çlirimtarët ka hyrë në ditën e 9-të dhe mbahet nga ora 21:00 në sheshin "Skënderbeu"; sekretarja e PDK-së Vlora Çitaku zotohet se protestat s'do të ndalen.

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Protesta me moton “Jo në emrin tim!” do të zhvillohet edhe sonte në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë. Organizatori Çlirim Haziri ka njoftuar se protesta ka hyrë në ditën e 9-të dhe mbahet nga ora 21:00.

Qytetarët janë ngritur njëzëri për të kundërshtuar vendimin dënues ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Sekretarja e Përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka shkruar për protestat që do të vazhdojnë në mbrojtje të UÇK-së dhe kundër vendimit të Hagës. Në postimin e bërë në Facebook, Çitaku ka shpërndarë edhe paralajmërimin që qytetarët të mblidhen çdo natë në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.

“Sot. Nesër. Çdo ditë. Pa u ndalë. Për Kosovën. Për lirinë. Për historinë tonë dhe për të ardhmen tonë. S’kemi me u ndalë. Deri në fund. Deri në liri.” — shkroi Çitaku.

Fotoja kryesore tregon një nga mbrëmjet e protestës në sheshin “Skënderbeu”, me flamurin e UÇK-së dhe dritat e qytetarëve.

Burimi: Klan Kosova

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