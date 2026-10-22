Aarhus FC-Egnatia: Bogere i përgjigjet Grudës, fitorja në UECL duhet të presë
Egnatias i duhet të bëjë ende durim për të arritur fitoren e parë në fazën e ligës të Conference League. Në transfertën daneze ekipi i Egnatias ka marrë një tjetër barazim 1-1 pasi golit të shënuar nga Gruda në pjesën e parë iu kundërpërgjigj Bogere për Aarhus FC në të dytën.
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